La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a su par de Baja California, Marina del Pilar Ávila, del mismo delito que Morena la acusaba a ella: traición a la patria.

Esta vez, el caso es distinto porque no sólo hay audios donde Ávila ofrece filtrar información de las Mesas de Seguridad en favor de individuos desconocidos, supuestamente del gobierno de Estados Unidos. Hasta la presidenta Sheinbaum reconoce que deben tratarse como situaciones diferentes.

Campos, que ha sido el punching bag favorito del oficialismo tras conocerse la presunta participación de efectivos estadounidenses en un operativo de combate al narcotráfico en territorio mexicano, marca también la disparidad de los casos en un mensaje emitido esta mañana. “Marina del Pilar ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para garantizar su seguridad personal”, acusa la panista.

“Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria”, atesta Campos.

A diferencia de su caso, en el que se le acusa de permitir la participación de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en un operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

Como cura en salud, Marina del Pilar avisó que aparecerán más audios. Y los hubo: uno más, liberado este miércoles (15/07/26), evidencia a la morenista planificando un viaje a Panamá. Allí se encontraría con presuntos agentes del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security o DHS) y el Departamento de Estado.

Aún nadie, ni la misma Marina del Pilar, sabe si las personas a las que la titular del Ejecutivo bajacaliforniano se ofreció como escucha eran o no funcionarias de Estados Unidos.

En su mensaje, Campos reprochó al oficialismo por la selectividad de sus acciones contra el crimen. “Las pruebas se acumulan a la vista de todos: Baja California. Sinaloa, el piloto del Mayo —que tuvieron y dejaron ir—, Rocha Moya —que sigue impune—…”.

Para Campos, “los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el narco y protegen a los señalados por la justicia estadounidense”.