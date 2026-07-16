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Franco Escamilla, primer comediante mexicano en el Madison Square Garden

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Redacción
Author: Redacción
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Franco Escamilla actuará en 2027 en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose así en el primer comediante mexicano en pisar el recinto. La lista de connacionales que han actuado en ese espacio incluye a Luis Miguel, Juan Gabriel y Vicente Fernández, lo que incrementa la relevancia histórica del hito conquistado por el morelense.

Escamilla, de 45 años, ha presentado sus espectáculos en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y buena parte de América Latina, en ocasiones con localidades totalmente agotadas.

https://www.instagram.com/reels/DawkDRNNMy6

El Madison Square Garden cuenta con 20 mil lugares y se espera que el desempeño en taquilla de Escamilla sea alto. En esta ocasión presentará su espectáculo «El Juicio». Ahora, el comediante se encuentra en Europa de gira.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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