Franco Escamilla actuará en 2027 en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose así en el primer comediante mexicano en pisar el recinto. La lista de connacionales que han actuado en ese espacio incluye a Luis Miguel, Juan Gabriel y Vicente Fernández, lo que incrementa la relevancia histórica del hito conquistado por el morelense.

Escamilla, de 45 años, ha presentado sus espectáculos en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y buena parte de América Latina, en ocasiones con localidades totalmente agotadas.

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El Madison Square Garden cuenta con 20 mil lugares y se espera que el desempeño en taquilla de Escamilla sea alto. En esta ocasión presentará su espectáculo «El Juicio». Ahora, el comediante se encuentra en Europa de gira.