De nuevo me encuentro con Carlos Miguel Prieto. Ya nos conocemos: le entrevisté en 2020 durante la temporada virtual que la Orquesta Sinfónica de Minería presentó de cara a la pandemia por COVID19.

Siempre que converso con él, reitero el placer que se siente no sólo crear música, sino vivirla. Prieto es un director bastante relajado, amable, que no necesita quedar en el centro de la conversación.

Hoy que nos encontramos virtualmente, hablamos de lo que cuesta sostener una orquesta, de lo novedoso de esta temporada de verano 2026 y la solución que el conjunto encontró mientras terminan de remodelar la Sala Nezahualcóyotl, casa que comparten con la Filarmónica de la UNAM. Prieto, tan relajado como siempre, alienta al público a visitar no sólo los conciertos sino los ensayos abiertos –que, por cierto, son gratis como varias de sus actividades.

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