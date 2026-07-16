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Adulto mayor muere tras arresto en Tizayuca

MéxicoHidalgo
Redacción
Author: Redacción
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Un hombre de 60 años fue hallado sin vida luego de ser detenido por alterar el orden en Tizayuca, Hidalgo. El hombre, identificado con las iniciales J.L.L.M. había sido arrestado sobre la avenida Juárez de ese municipio por presuntamente agredir a transeúntes.

De acuerdo con la versión policial, el hombre resistió el arresto y esto obligó a que se le trasladara al Centro de Justicia Cívica. Fue valorado por médicos de la institución y trasladado a las galeras, donde se le encontró inconsciente en el suelo. Al acudir, paramédicos certificaron su muerte.

Se desconoce si el cuerpo ha sido ya reclamado por familiares o personas cercanas.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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