Un hombre de 60 años fue hallado sin vida luego de ser detenido por alterar el orden en Tizayuca, Hidalgo. El hombre, identificado con las iniciales J.L.L.M. había sido arrestado sobre la avenida Juárez de ese municipio por presuntamente agredir a transeúntes.

De acuerdo con la versión policial, el hombre resistió el arresto y esto obligó a que se le trasladara al Centro de Justicia Cívica. Fue valorado por médicos de la institución y trasladado a las galeras, donde se le encontró inconsciente en el suelo. Al acudir, paramédicos certificaron su muerte.

Se desconoce si el cuerpo ha sido ya reclamado por familiares o personas cercanas.