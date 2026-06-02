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Sheinbaum responde al embajador de EU: «Respete los asuntos internos de México»

Nacional
Redacción
Author: Redacción
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Cuauhtémoc, Ciudad de México. 2 de junio 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: David Kershenobich, secretario de salud; Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar; Foto: Gabriel Monroy/Presidencia

La presidenta de México pidió prudencia al embajador estadounidense.

A través de su conferencia de prensa de este martes, Claudia Sheinbaum recomendó a Ronald Johnson mantenerse en los asuntos bilaterales. «Nuestros embajadores no opinan de los asuntos políticos de los países», zanjó ante pregunta expresa. El llamado a enfocarse en la cooperación y coordinación, aclaró, es respetuoso.

El límite de la mandataria ha sido respuesta a un post de Johnson en X. «Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida».

La publicación del representante de Washington ha respondido a la insistencia oficialista de llamar «intervención» a las solicitudes de extradición presentadas recientemente por Estados Unidos.

Rocha, manzana de la discordia

El intercambio de declaraciones tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya.

La mandataria mexicana ha sido insistente en que las investigaciones sobre posibles relaciones del ahora gobernador con licencia y funcionarios estatales con el narcotráfico son intervencionistas. El pasado domingo, durante la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, Sheinbaum fue más allá y aseguró que se trata de una estrategia del entorno de Donald Trump para legitimarse frente al electorado de cara a los comicios de 2026, donde se disputará la Cámara de Representantes.

«¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?», cuestionó ante sus bases el domingo. Este lunes, en cambio, matizó: «No creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva».

La defensa de Rocha Moya se ha basado no sólo en acusar intervención, sino en señalar intereses ocultos. «No están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen», justificó Sheinbaum. Acusa, como de costumbre, a la derecha internacional y el neoliberalismo.

Mientras Sheinbaum señalaba una supuesta conspiración, el ex secretario de Seguridad de Rocha, Gerardo Mérida, comparecía ante un tribunal de EU, acusado de recibir coimas por cerca de 100 mil pesos mensuales por parte de Los Chapitos.

A pesar de que dos de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia han decidido entregarse en EU, Sheinbaum insiste en pedir pruebas. Medios y periodistas locales insisten en que la evidencia salta a la vista.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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