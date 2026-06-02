La presidenta de México pidió prudencia al embajador estadounidense.

A través de su conferencia de prensa de este martes, Claudia Sheinbaum recomendó a Ronald Johnson mantenerse en los asuntos bilaterales. «Nuestros embajadores no opinan de los asuntos políticos de los países», zanjó ante pregunta expresa. El llamado a enfocarse en la cooperación y coordinación, aclaró, es respetuoso.

El límite de la mandataria ha sido respuesta a un post de Johnson en X. «Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida».

La publicación del representante de Washington ha respondido a la insistencia oficialista de llamar «intervención» a las solicitudes de extradición presentadas recientemente por Estados Unidos.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

Rocha, manzana de la discordia

El intercambio de declaraciones tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya.

La mandataria mexicana ha sido insistente en que las investigaciones sobre posibles relaciones del ahora gobernador con licencia y funcionarios estatales con el narcotráfico son intervencionistas. El pasado domingo, durante la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, Sheinbaum fue más allá y aseguró que se trata de una estrategia del entorno de Donald Trump para legitimarse frente al electorado de cara a los comicios de 2026, donde se disputará la Cámara de Representantes.

«¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?», cuestionó ante sus bases el domingo. Este lunes, en cambio, matizó: «No creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva».

La defensa de Rocha Moya se ha basado no sólo en acusar intervención, sino en señalar intereses ocultos. «No están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen», justificó Sheinbaum. Acusa, como de costumbre, a la derecha internacional y el neoliberalismo.

Mientras Sheinbaum señalaba una supuesta conspiración, el ex secretario de Seguridad de Rocha, Gerardo Mérida, comparecía ante un tribunal de EU, acusado de recibir coimas por cerca de 100 mil pesos mensuales por parte de Los Chapitos.

A pesar de que dos de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia han decidido entregarse en EU, Sheinbaum insiste en pedir pruebas. Medios y periodistas locales insisten en que la evidencia salta a la vista.