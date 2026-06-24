Al menos 8.3 millones de pesos anuales del presupuesto de la Cámara de Senadores terminan en los bolsillos de parientes de los y las legisladoras. Así lo revela una revisión de la periodista Leticia Robles de la Rosa para Excélsior.

15 personas, entre hijos, sobrinos y nietos de senadoras y senadores de Morena, PRI, MC y PT se benefician del nepotismo guinda. Hasta Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, tiene a su sobrino en el presupuesto. Como asesor legislativo, Alberto Nahle Sánchez recibe un sueldo neto mensual de 29 mil 412 pesos. Otro destacado es Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado, que tiene a su hija en la nómina con 21 mil pesos netos mensuales.

Pero nadie supera a Yeidkol Polevnsky. La camarada Yeidkol se gasta 1 millón 200 mil pesos en pagarle a su hermana, su sobrina, su hija y su nieta con recursos públicos. Hasta su suplente vive del erario, con sueldo de 79 mil pesos mensuales.

Los priístas Manuel Añorve y Carolina Viggiano gastan en conjunto 150 mil pesos. El más alto es el senador de Guerrero, cuyo hijo recibe 76 mil pesos netos cada mes; en el caso de Viggiano, los más de 40 mil pesos netos ejercidos en nepotismo los recibe también su hijo.

Para MC, hasta ahora sólo se registra un caso: la senadora Julieta Macías Rábago que ejerce 65 mil pesos mensuales en beneficio de su hermana.

La mayoría de los casos detectados son de Morenistas.