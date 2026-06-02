CNTE amenaza huelga mientras Delgado pide diálogo

La CNTE, facción más reacia del magisterio mexicano, ha declarado la guerra luego de la traición.

Los y las educadoras de la base exigen que Claudia Sheinbaum cumpla su compromiso de campaña: regresar las pensiones al control del Estado en vez de cederlas a privados. La respuesta oficial es la misma que antes: «no hay presupuesto». El despliegue policial para reprimir las protestas también recuerda al pasado.

Dos maestros de Guerrero han sido hospitalizados luego de que la policía disparara balas de goma contra ellos. Uno de ellos, aseguran, tiene una herida grave en un ojo. Mientras tanto, el secretario de Educación, Mario Delgado, insiste en que asistan a mesas de diálogo. Al mismo tiempo, califica a algunos de los protestantes como «provocadores».

En un video, el secretario de Educación Pública insistió en dialogar con la CNTE

«El diálogo se muestra en las calles», reprocha la secretaria general guerrerense Elvira Veleces según recoge El País. Su reclamo nace de la colocación de vallas para evitar que el contingente alcance el Zócalo. En cambio, han tomado la avenida 5 de Mayo, paralela a la turística Madero.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha demandado que el Estado mexicano vuelva a administrar las pensiones. Los fondos de retiro son manejados por las afores en la actualidad. Esto se deriva de la modificación a la Ley del ISSSTE en 2010.

Un aumento salarial del 100% es también parte de las exigencias. Sheinbaum, en 2025, cedió un 9% que no satisfizo a los docentes, pero sólo lo obtuvieron tras 23 días de huelga. Hoy, aparentemente, esperan resultados con el mismo método. De acuerdo con Animal Político, el representante sindical de la Sección 7 (Chiapas), Isael González, atestó que «la huelga nacional va en el marco del Mundial, cuando los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México».

Otras voces, en cambio, aseguran que no quieren interferir con la justa mundialista pues «hace mucha ilusión a los mexicanos».

Entre tanto, faltan sólo 9 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a inaugurarse en el ahora Estadio Ciudad de México.