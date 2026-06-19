Policías municipales de Chihuahua reciben nuevo equipamiento

Más de 5 mil uniformes completos y cerca de 60 cuatrimotos fueron entregados por el Gobierno de Maru Campos a las policías municipales del estado. En un evento realizado en Delicias, los equipos se recibieron por las personas titulares de las alcaldías de Aldama, Aquiles Serdán, Camargo, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Meoqui, Riva Palacio, San Francisco de Conchos y Saucillo.

Estas acciones son posibles gracias a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

La entrega forma parte de un proyecto de reforzamiento policial que inició en 2021 y que al momento suma más de 365 millones de pesos invertidos en mejorar la labor policial en los 67 municipios.

Durante el 2026, se prevé que otros 27 municipios reciban insumos similares para fortalecer su equipo.

En el evento se contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; el titular del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; y el comandante del 66 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Octavio Ortiz.

También estuvieron presentes el senador Mario Vázquez; el diputado local, Roberto Carreón; y el presidente de la asociación de Nogaleros, Alejandro Licón.

Gracias a una inversión de 32 millones de pesos, más de 350 elementos de la Policía Municipal contarán con mejores herramientas y condiciones de trabajo, lo que se traduce en una óptima atención a la ciudadanía, competitividad y desarrollo integral.

“Mientras en otros estados se preguntan cuánto cuesta la extorsión del aguacate, del limón, o cuánto deben pagar las tiendas de abarrotes para operar, en Chihuahua trabajamos para que eso no suceda”, dijo Maru Campos.