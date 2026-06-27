El Universal se retracta de supuesta entrevista con Monsiváis

No hay evidencia de que Carlos Monsiváis dijera que López Obrador hacía cualquier cosa por dinero. Después del escándalo suscitado por la incredulidad que el texto publicado por Edmundo Cázares en El Universal, ese diario ha tenido que disculparse públicamente tras dar voz a un texto sin sustento.

Se trata de la presunta entrevista en la que, según Cázares, el autor de Díaz de Guardar declaró haber pasado «deliciosas» noches junto al expresidente mexicano. El texto iba más allá: el autor atribuía a Monsiváis la afirmación de que López Obrador era capaz de cualquier cosa por dinero; también, que AMLO llegó a su casa luego de haber asesinado a su hermano. Pero hoy, el diario ha tenido que recular.

En una carta abierta, El Universal ha ofrecido disculpas a sus lectores y a la familia del cronista y escritor. «Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener».

Pero Cázares se sostiene. En entrevista con Salvador García Soto, aseguró que la entrevista era un homenaje a Monsiváis. «¿Por qué saqué la entrevista nuevamente? ¡Pues como un homenaje! Fue un intelectual, un hombre importante. El homenaje que quise hacer, mira en lo que terminó».

Cázares dice que la entrevista ocurrió hace 25 años. También, que tiene un audio con la evidencia. Pero no ha podido entregarlo.

Además, para desgracia del periodista, las fechas no cuadran. López Obrador ha sido acusado por la muerte de su hermano José Ramón, ocurrida en la tienda de su padre en Tabasco, sucedió en 1969. Para ese entonces, AMLO tenía 16 años y no 19 como se sugería en el texto Edmundo Cázares.

La familia de Carlos Monsiváis también encuentra incongruente el texto: en su memoria no hay registro de que López Obrador haya vivido en casa del escritor (que compartía con su madre). De hecho, recuerdan, se conocieron 20 años después que lo que asegura Cázares. En una carta, los descendientes de Monsiváis han expresado su extrañamiento a la dirección del periódico.

El periodista ha denunciado amenazas de muerte en su contra. Hasta el momento, no es comprensible que haya podido reeditar la entrevista basándose en un casete que, dice, no ha podido localizar.

La polémica ha derivado, asegura Cázares, en que El Universal prescinda de sus colaboraciones a partir de ahora.