Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acusó que la persecución política en su contra continúa, luego de recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio asegurado en la Sierra Tarahumara.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria estatal confirmó que este mediodía recibió el requerimiento de la FGR y vinculó la decisión con las entrevistas que concedió durante los últimos días para defender el operativo realizado en Chihuahua.

“Como probablemente ya lo vieron en los medios, este mediodía recibí un citatorio de la Fiscalía General de la República por el asunto del narcolaboratorio. No lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron. ¿Qué tal?”, expresó la gobernadora.

El citatorio, de acuerdo con el comunicado del Gobierno de Chihuahua, está fechado para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana. La gobernadora recibió directamente el documento y analiza con su equipo jurídico las acciones que tomará frente al requerimiento.

Maru Campos denuncia persecución política



En su mensaje, Maru Campos fue directa al acusar que el gobierno federal protege a delincuentes mientras persigue a quienes, desde su postura, cumplen con su deber.

“Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Sí, la persecución política en mi contra continúa”, dijo.

El Gobierno de Chihuahua calificó la actuación de la FGR como un acto sin precedentes y sostuvo que el citatorio viola la Constitución y la soberanía del estado, al argumentar que los gobernadores cuentan con protección sobre su cargo y no pueden ser llamados a un procedimiento de naturaleza penal.

La mandataria también señaló un doble rasero de Morena, al contrastar el trato hacia su gobierno con la protección política que, según el comunicado estatal, se ha dado a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a legisladores y funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.

“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó Campos.

El caso del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara

El citatorio ocurre después del operativo en la Sierra Tarahumara, donde fue desmantelado un narcolaboratorio en el que, según lo señalado por Maru Campos, se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

La gobernadora ha defendido que su administración actuó contra el crimen organizado y que el operativo evitó que millones de dosis de droga llegaran a jóvenes y familias mexicanas.

Campos también ha sostenido que en ningún momento gestionó, autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras en el operativo. Además, instruyó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos y colaborar con la FGR.

Durante la recepción del emplazamiento, la gobernadora estuvo acompañada por José Carlos Rivera, consejero Jurídico; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Roberto Gil Zuarth, abogado; Fernando Álvarez Monje, titular de la oficina de la Secretaría Particular, y Max Cortázar.

En su mensaje en redes, Maru Campos aseguró que seguirá dando la cara frente al proceso y mantendrá su lucha por Chihuahua.

“Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, afirmó.

La ofensiva de la FGR abre un nuevo frente político contra una gobernadora que ha defendido públicamente el combate al crimen organizado en Chihuahua. El caso también vuelve a colocar sobre la mesa el uso de las instituciones federales en medio de señalamientos de persecución política, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad que exige resultados, no vendettas desde el poder.