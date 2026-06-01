Popularidad de Maru Campos llega a 70%

Maru Campos es hoy la gobernadora más popular de México. Así lo consigna la más reciente edición del Ranking de Gobernadores de México publicado mensualmente por CE Research, cuyo top 5 es encabezado por la chihuahuense, seguida en el podio por el queretano Mauricio Kuri.

La popularidad de Maru Campos se mantiene a la alza desde enero de 2025.

El reconocimiento al desempeño de la panista aumenta ante el embate oficialista en su contra, incluso con una solicitud de juicio político promovida por 11 personas legisladoras del Congreso de Chihuahua, de la bancada morenista, quienes abandonaron el proceso. El proceso, en los hechos, ha sido archivado al no ser ratificado en los términos de ley.

«No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos», ha informado Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados —entidad responsable de procesar esas solicitudes.

Luego de la marcha convocada por correligionarios de Campos, con la participación de figuras como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, Campos lidera el ranking de popularidad cuyo top 5 incluye al también panista Mauricio Kuri (Querétaro), el priísta Manolo Jiménez (Coahuila), la panista Libia Denisse García (Guanajuato) y, en quinto puesto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada (Morena).

La libertad nunca ha sido un regalo. Siempre ha sido una conquista de mujeres y hombres valientes que decidieron no rendirse. 💙🇲🇽



A lo largo de nuestra historia han intentado callarnos, perseguirnos y desanimarnos. Pero Chihuahua ha demostrado una y otra vez que su espíritu no… pic.twitter.com/4wF1ovgVn2 — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 1, 2026

A pesar de la exposición constante, Morena no ocupa ninguno de los primeros 3 lugares del ranking. En su caso, Maru Campos se mantiene incluso a pesar de las acciones legales emprendidas por el ex gobernador Javier Corral, quien solicitó la reapertura de una carpeta de investigación contra ella. Corral, acusado de peculado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), acusó a Campos de tentativa de secuestro luego de que se cumpliera una orden de aprehensión en su contra.

Aunque Corral solicitó audiencias para reabrir la carpeta contra Campos, no se presentó.

El trabajo de Campos en materia de seguridad también destaca. En mayo, el estado de Chihuahua registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 10 años. Otras reducciones importantes se registran en robo de vehículos, robo a casa habitación y a locales comerciales; lo mismo en privación de la libertad personal, delitos de índole sexual y violencia familiar.