El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió de nuevo el silencio. Desde su retiro en Tabasco, AMLO publicó una carta en apoyo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, frente a Donald Trump.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena”. Acusador, AMLO reforzó la narrativa oficial sobre las acciones del Departamento de Justicia estadounidense.

López Obrador dedica esta reaparición a reconocer la buena relación que, dice, mantuvo con Trump en su mandato. Reconoce, por ejemplo, la oportunidad que EU le dio para liberar a Salvador Cienfuegos.

“(…) en venganza contra el Ejército Mexicano fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos”, asegura. “En efecto, se demostró que se trataba de una represalia política para someter a una institución fundamental del Estado Mexicano”.

Autoridades de EU detuvieron a Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, acusado de narcotráfico. El Gobierno de AMLO pidió su regreso a México y, apenas llegó al país, la FGR lo liberó. Después, el gobierno lo condecoró con la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar.

Foto: Galo Cañas (Cuartoscuro)

La reaparición de AMLO coincide con una publicación de Los Angeles Times que revela que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad en su Gobierno, es investigado por Washington por narcotráfico.

La oposición reacciona con amenazas y reclamos hacia AMLO

En un largo mensaje publicado en X, Alito Moreno llamó a AMLO “narcopresidente” y “narcopolítico de mierda”. Más allá, asegura que el tabasqueño es “empleado de los cárteles del crimen organizado”.

El mensaje del presidente del PRI incluye una amenaza directa contra AMLO. “Vamos a ir por todo en contra de ti, (…) del Andy, Bobby y José Ramón”, advirtió al calificarlos de ”narcofamilia”.

A ti, @lopezobrador_, te lo digo directo: Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar… pic.twitter.com/ysL1ohDyXT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 4, 2026

Mucho más moderada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a AMLO mantenerse al margen. “Deje gobernar a la presidenta, al menos no estorbando”.

En un post contundente, la panista recriminó al tabasqueño la política de “abrazos, no balazos” que, asegura, produjo 200 mil asesinatos y el fortalecimiento de la impunidad.

“Deje de crear cortinas de humo”, zanjó.