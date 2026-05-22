En Minatitlán, Veracruz, un joven se volvió viral luego de ser captado trabajando en los cruceros de la ciudad con un look que dejó a más de una persona volteando dos veces: sin camisa, con máscara de luchador, tatuajes y físico de gimnasio.

Sí, literalmente ya lo bautizaron en redes como “el limpiaparabrisas más sexy” y también como “el limpiaparabrisas mamado”.

El video comenzó a circular hace unos días y rápidamente explotó en TikTok y Facebook. En las imágenes se observa al joven acercándose a los automóviles para ofrecer limpiar los parabrisas mientras varios conductores lo graban entre risas, sorpresa y comentarios.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de muchas mujeres, que según usuarios en redes, parecían más interesadas en verlo trabajar que en el parabrisas.

Y claro, en el México mágico musical las redes no perdonan.

Entre los comentarios aparecieron frases como:

cuando se acercó a limpiar los espejitos de mi moto dije: ¡Madre de Dios! ¡Ay ! Mi Diosito se te cayó un angelito y justo ahorita que traigo freno de mano 🤦🏻‍♀️😭💔 Si nunca lo subo a mi moto,¿Por qué hoy le tuve que dar el rai? ¿Por qué?😂🤣😂🤣Bueno pero el taco de ojo sí me lo dí 🔥😉estaban muy bonitos sus tatuajes

Jajajaja yo ocupo una lavadita de mi coche, jajaj no importa que vaya por partes ! Jajaja

No me queda lejos mina ahorita le pongo tierra al parabrisas y me lanzo

Es necesario llevar el carro???

Aunque todo quedó en tono de humor, el joven ya se convirtió en sensación viral y muchos usuarios incluso comenzaron a pedir “más videos del luchador”.

Roberto Barajas
Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

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