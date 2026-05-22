En Minatitlán, Veracruz, un joven se volvió viral luego de ser captado trabajando en los cruceros de la ciudad con un look que dejó a más de una persona volteando dos veces: sin camisa, con máscara de luchador, tatuajes y físico de gimnasio.

Sí, literalmente ya lo bautizaron en redes como “el limpiaparabrisas más sexy” y también como “el limpiaparabrisas mamado”.

El video comenzó a circular hace unos días y rápidamente explotó en TikTok y Facebook. En las imágenes se observa al joven acercándose a los automóviles para ofrecer limpiar los parabrisas mientras varios conductores lo graban entre risas, sorpresa y comentarios.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de muchas mujeres, que según usuarios en redes, parecían más interesadas en verlo trabajar que en el parabrisas.

Y claro, en el México mágico musical las redes no perdonan.

Entre los comentarios aparecieron frases como:



cuando se acercó a limpiar los espejitos de mi moto dije: ¡Madre de Dios! ¡Ay ! Mi Diosito se te cayó un angelito y justo ahorita que traigo freno de mano 🤦🏻‍♀️😭💔 Si nunca lo subo a mi moto,¿Por qué hoy le tuve que dar el rai? ¿Por qué?😂🤣😂🤣Bueno pero el taco de ojo sí me lo dí 🔥😉estaban muy bonitos sus tatuajes

Jajajaja yo ocupo una lavadita de mi coche, jajaj no importa que vaya por partes ! Jajaja

No me queda lejos mina ahorita le pongo tierra al parabrisas y me lanzo

Es necesario llevar el carro???

Aunque todo quedó en tono de humor, el joven ya se convirtió en sensación viral y muchos usuarios incluso comenzaron a pedir “más videos del luchador”.