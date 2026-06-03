La primera mujer designada como secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, dejará la vida política el próximo año. Así lo informó en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

Sánchez Cordero, de 78 años, da un paso atrás luego de haber ocupado algunos de los puestos de más alto perfil en la política mexicana. Es la novena mujer que accede a un sillón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que llegó por nominación del priísta Ernesto Zedillo en 1995. Dejó el tribunal constitucional en 2015 y, sólo tres años después, se convirtió en titular de la Secretaría de Gobernación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero posa en una fotografía con su hija, la también abogada Paula María García Villegas Sánchez Cordero

Las distancias de Olga Sánchez Cordero con Morena

El paso de Sánchez Cordero por el gabinete de AMLO tuvo altibajos. Segunda a abordo, tuvo en sus manos la relación con el Congreso según relató a EL PAÍS en 2023. A pesar de su experiencia en la SCJN, López Obrador no le permitió conducir su tensa relación con el Poder Judicial.

También se distanció del mandatario en la malograda candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Firme, dio voz pública a su desacuerdo con que un presunto agresor sexual fuera el candidato del oficialismo. Se apartó también del discurso oficial respecto de la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Actualmente, no se adhiere a la perspectiva oficial sobre la nulidad de elecciones por interferencia extranjera.

Trayectoria

Originaria de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido los doctorados Honoris Causa de las universidades Autónoma de Morelos y Autónoma de Nuevo León.

Primera notaria pública de la capital mexicana, fue también magistrada del Tribunal Superior de Justicia del otrora Distrito Federal. Durante 20 años ocupó un lugar en la SCJN.

Sus votos como integrante del máximo tribunal mexicano abrieron la puerta para el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo. También, para poner en libertad a la francesa Florence Cassez.

El último cargo de su larga carrera es como diputada del oficialismo.