Ciudadanos comenzaron a difundir una petición en Change.org para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de las recientes presiones políticas relacionadas con el caso del narcolaboratorio localizado en la entidad.

La iniciativa pide detener cualquier intento de “juzgar o perseguir” a la mandataria estatal y sostiene que las decisiones tomadas por su gobierno fueron en defensa de Chihuahua y de sus habitantes.

“¡El pueblo de Chihuahua respalda a su Gobernadora!”, señala la descripción de la campaña publicada en la plataforma digital.

Los impulsores de la petición afirman que Maru Campos “ha tomado las decisiones necesarias para defender al estado en momentos cruciales” y consideran que las críticas y acciones en su contra representan un intento de debilitar a su administración.

Maru Campos no está sola.



Chihuahua no puede quedarse callado mientras intentan desgastar a una gobernadora que decidió enfrentar las cosas de frente.



Maru tomó decisiones difíciles para defender a su estado y ahora pretenden convertir eso en motivo de persecución. Yo sí creo… — Fernanda Familiar (@qtf) May 25, 2026

La campaña también sostiene que la gobernadora actuó con liderazgo frente a la situación de seguridad en el estado y que los ciudadanos no permitirán que “se debilite a un gobierno que está trabajando por nosotros”.

La difusión de la petición ocurre después de que Maru Campos informara que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República relacionado con el caso del narcolaboratorio asegurado en Chihuahua.

La gobernadora aseguró recientemente que existe una persecución política en su contra y afirmó que seguirá “dando la cara” por los chihuahuenses.