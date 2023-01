El día de ayer, 24 de enero del 2023, la junta de ciencia y seguridad del Bulletin of the Atomic Scientists, confirmó que el movimiento es lo más cercano que hemos estado como especie, debido «en gran parte, aunque no exclusivamente», a la guerra en Ucrania.

El grupo de científicos evalúa el reloj en enero de cada año. Sin embargo, esta es la primera vez que se actualiza desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero del año pasado, desencadenando una guerra en Europa y una nueva avalancha de refugiados.

El reloj de Juicio Final es utilizado por la comunidad científica para alertar a la humanidad sobre las amenazas internas, en pocas palabras, las que nos provocamos nosotros mismos, tales como: los peligros que enfrentamos debido a nuestras propias tecnologías, particularmente a través de la guerra nuclear, el cambio climático global y la biotecnología.

Sobre la nueva actualización, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: «El Reloj del Juicio Final está haciendo sonar una alarma para toda la humanidad. Estamos al borde de un precipicio. Pero nuestros líderes no están actuando a la velocidad suficiente». o escalar para asegurar un planeta pacífico y habitable».

Esta asociación, con base en Chicago, fue fundada en 1945 por el aclamado científico Albert Einstein y sus compañeros del proyecto Manhattan, aquel responsable de la creación de la primera bomba atómica. A lo largo de los años, esta comunidad ha reclutado a docenas de premios Nobel.