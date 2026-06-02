Hijo de Chespirito reacciona a la voz de su papá para la convocatoria de la Selección

La Selección Mexicana finalmente reveló la lista oficial de los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, una Copa del Mundo muy especial porque tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Pero más allá de los nombres convocados, hubo un detalle que terminó robándose buena parte de la conversación en redes sociales.

Durante una transmisión especial realizada por Televisa, la presentación estuvo acompañada por una voz que millones de mexicanos reconocieron de inmediato: la de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Las imágenes recorrieron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del país y del futbol mexicano. Aparecieron escenas de mundiales anteriores, tomas del Estadio Ciudad de México, recuerdos de los terremotos de 1985 y 2017, así como fotografías y videos del querido comediante que marcó a varias generaciones en toda Latinoamérica.

Aunque Chespirito falleció en noviembre de 2014, la tecnología permitió recrear su voz para narrar un mensaje de unidad dirigido a la afición mexicana. La intención fue conectar a quienes vivieron los mundiales de 1970 y 1986 con los jóvenes que experimentarán por primera vez una Copa del Mundo en territorio mexicano.

La aparición de su voz generó reacciones inmediatas. Mientras algunos usuarios se mostraron sorprendidos y emocionados al volver a escuchar al creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, otros debatieron sobre el uso de la inteligencia artificial para este tipo de homenajes.

Quien también reaccionó fue Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien compartió un mensaje en nombre de la familia. A través de las redes oficiales que preservan el legado del comediante, expresó su agradecimiento por el homenaje realizado durante la presentación de la convocatoria mundialista.

«Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre, Roberto Gómez Bolaños.

Para mi familia y para mí, esta invitación tiene un significado muy especial. El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el fútbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos.

Estoy convencido de que, de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor.

Agradezco a la Federación Mexicana de Fútbol por esta distinción y por permitir que, a través de la tecnología, la voz de mi padre pueda formar parte de un momento tan significativo para la afición mexicana.

¡Mucho éxito a nuestra Selección Nacional en el Mundial 2026!

Roberto Gómez Fernández»