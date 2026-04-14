Un video grabado en Polonia se volvió viral en redes sociales luego de mostrar a un grupo de jabalíes corriendo por una calle mientras un robot humanoide intenta alcanzarlos a toda velocidad.

Los hechos habrían ocurrido la noche del sábado 11 de abril en un pueblo de Polonia. En la grabación se observa a los animales desplazarse por una zona urbanizada mientras el robot, que lleva una mochila en la espalda, corre detrás de ellos esquivando autos y tratando de mantener el equilibrio.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la escena final. Cuando los jabalíes logran alejarse lo suficiente, el robot simplemente levanta la mano, como si se despidiera de ellos, lo que volvió todavía más extraña y simpática la secuencia.

Hasta ahora no está claro si el aparato intentaba sacar a los animales de una propiedad privada, guiarlos fuera de la zona o simplemente reaccionaba a su presencia. Aun así, las imágenes desataron una oleada de comentarios, bromas y dudas sobre si el video era real o si había sido generado con inteligencia artificial.

La grabación, compartida por el usuario @therealbuni en X, acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios. Parte de la conversación se centró en los posibles comandos que recibió el robot y en la capacidad que ya tienen estos dispositivos para desplazarse en espacios reales.

Esto es como de película.



En Polonia captaron cómo un robot iba a toda velocidad correteando a un grupo de jabalíes en la calle.



La IA jamás habría podido imaginar esto. pic.twitter.com/FQBLoG403I — Fernanda Familiar (@qtf) April 14, 2026

Qué se sabe del robot que aparece en el video

De acuerdo con lo que se comenta en redes, el robot que aparece en el video sería Optimus, el humanoide desarrollado por Tesla. Este tipo de aparatos busca replicar movimientos y funciones del cuerpo humano, por lo que está diseñado para interactuar en entornos cotidianos y ejecutar tareas cada vez más complejas.

Entre las funciones que se atribuyen a estos robots están la realización de trabajos domésticos, la asistencia a personas mayores y la ejecución de labores peligrosas o repetitivas. También se plantea que pueden aprender tareas específicas mediante imitación y sistemas de inteligencia artificial, aunque esta tecnología todavía sigue en desarrollo.