La Ciudad de México suspenderá clases por el Mundial. Así lo informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

«El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial no habrá clases de educación pública básica: primaria, secundaria y media superior», dijo durante la presentación de la Casa Ciudad de México International Media Center.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: Casa Ciudad de México International Media Center https://t.co/jmqtWEbxtA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte —renombrado Estadio Ciudad de México por disposición de la FIFA—, al sur de la Ciudad de México. Hace unas semanas, el secretario Delgado generó una polémica discusión sobre la suspensión de clases en el país con motivo del evento deportivo.

Brugada también estuvo en el centro de la discusión al invitar a la población a salir lo menos posible. «Sí necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que estamos gestionando para que las escuelas ese día no tengan clases, esos días no tengan clases».

Dice la jefa del Gobierno que nos encerremos para que los turistas puedan gozar la ciudad sin que les estorbemos.#LaIneptitudEsClara. pic.twitter.com/F58uC6Ypgf — Mauricio Elí ✨ (@eli_conacento) April 16, 2026

En la misma conferencia de prensa, Brugada informó que «se hizo la convocatoria para que, de manera voluntaria, las cámaras empresariales, los empresarios, puedan utilizar otras formas de trabajar sin que se tengan que trasladar». Esto, dijo, porque la inauguración de la Copa Mundial se convierte en un evento que provoca suspensiones de actividades dado que «todos se concentran en colectivo a vivirlas».

La morenista aprovechó para reprochar que estas acciones «se malinterpretan», pues han sido interpretadas como intentos de mantener la Ciudad vacía en favor de los turistas. «El fin de esta convocatoria es que la población pueda disfrutar el Mundial».

Además, dijo, «vamos a tener actividades culturales alrededor del Estadio» porque «es la cara con la que la Ciudad recibe al mundo».