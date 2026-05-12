ONG exhibe 3.5 millones de páginas del caso Epstein en una biblioteca temporal en Nueva York

Una organización de transparencia en EU abrió en Nueva York una biblioteca temporal con alrededor de 3.5 millones de páginas impresas del caso Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019.

La instalación fue montada por el Institute for Primary Facts en el barrio de Tribeca y lleva por nombre “Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein”. El proyecto reúne miles de documentos liberados por el Departamento de Justicia de EU y los presenta encuadernados en 3 mil 437 volúmenes, ordenados en estantes como una biblioteca física.

La exposición busca convertir el tamaño del expediente en una experiencia visible: millones de páginas que, en formato digital, pueden parecer abstractas, pero que impresas ocupan una sala completa.

“La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, se lee en el sitio de la organización responsable del proyecto.

Una biblioteca física con los archivos del caso Epstein

Los documentos forman parte de los archivos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia mantiene una “Epstein Library” en línea, aunque advierte que, por el volumen del material, algunos documentos podrían contener información sensible o datos personales que no debieron publicarse.

🚨Una ONG de transparencia abrió en Nueva York una biblioteca temporal con 3.5 millones de páginas impresas del caso Jeffrey Epstein.



Los documentos fueron encuadernados en miles de volúmenes y forman parte de una instalación llamada “Sala de lectura conmemorativa Donald J.… pic.twitter.com/ZJfaYZdIBl — Fernanda Familiar (@qtf) May 12, 2026

Esa misma advertencia explica por qué la exhibición no permite que cualquier visitante consulte libremente todos los expedientes. De acuerdo con reportes internacionales, el público puede recorrer la instalación, ver la línea de tiempo y el memorial, pero el acceso directo a los documentos completos está restringido a ciertos profesionales, como periodistas, abogados o autoridades, por el riesgo de exponer nombres de víctimas.

La sala estará abierta al público con registro previo hasta el 21 de mayo. Wired reportó que la instalación contiene más de 17 mil libras de evidencia física y que los archivos fueron compilados en más de 3 mil 700 volúmenes, aunque el conteo citado por AFP habla de 3 mil 437 tomos encuadernados.

El objetivo de la ONG, según David Garrett, uno de los creadores del proyecto, es usar este tipo de museos temporales para educar al público sobre corrupción, poder y rendición de cuentas en EU.

La exposición también apunta a la relación entre Trump y Epstein

Además de los documentos, la biblioteca incluye una línea de tiempo sobre la relación entre Donald Trump, presidente de EU, y Jeffrey Epstein.

Ambos coincidieron durante años en círculos de élite de Nueva York y Florida. Trump ha dicho que rompió relación con Epstein mucho antes de sus problemas legales y ha negado haber cometido alguna irregularidad.

La exposición también incorpora un memorial para las víctimas de Epstein. Detrás de unas cortinas, los visitantes encuentran velas y un espacio para dejar mensajes. Algunas notas colocadas en la pared piden la publicación completa de los archivos y reclaman justicia para las víctimas.

El caso Epstein ha seguido generando presión pública en EU por el alcance de sus relaciones políticas, financieras y sociales, así como por las dudas sobre el manejo institucional de los expedientes.

Para los organizadores, el gesto de imprimir y encuadernar los archivos busca impedir que el caso quede reducido a una base de datos difícil de dimensionar. La intención es que el público vea, literalmente, el tamaño del expediente y vuelva a poner en el centro a las víctimas.