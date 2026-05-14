Trump y Xi coinciden sobre Irán: sin armas nucleares y con Ormuz abierto al petróleo

Donald Trump, presidente de EU, y Xi Jinping, mandatario de China, coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares y en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para el libre flujo de energía, según el reporte difundido por la Casa Blanca tras su reunión bilateral en Beijing.

El encuentro se realizó en el Gran Palacio del Pueblo, en medio de tensiones internacionales por la guerra con Irán, el comercio, la tecnología y el papel de China como actor clave en Medio Oriente. Aunque no se anticipaban grandes acuerdos, la Casa Blanca presentó el tema de Ormuz y el programa nuclear iraní como uno de los puntos de coincidencia entre ambos gobiernos.

De acuerdo con el comunicado estadounidense, ambos líderes acordaron que el estrecho de Ormuz debe mantenerse abierto para garantizar el flujo global de hidrocarburos. Xi Jinping también expresó su oposición a la militarización del paso marítimo y a cualquier intento de imponer cuotas o derechos por su uso.

El Gobierno de EU agregó que el líder chino manifestó interés en comprar más petróleo estadounidense, con el objetivo de reducir la dependencia de China respecto al crudo que transita por esa zona estratégica.

President Trump stands with President Xi Jinping on the steps of the Great Hall of the People at the conclusion of the official arrival ceremony



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Ormuz, petróleo e Irán en el centro de la reunión

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, ya que por ahí circula una parte importante del petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

Por eso, cualquier amenaza de cierre, militarización o cobro por el tránsito en esa zona tiene impacto directo en precios, suministro y estabilidad global.

Trump buscaba que China utilizara su influencia sobre Irán para empujar una salida al conflicto y facilitar la reapertura plena del estrecho al tráfico de hidrocarburos. En la reunión, Xi habría mostrado disposición a participar en esfuerzos diplomáticos y reiteró que China no desea una escalada en esa ruta marítima.

La Casa Blanca también sostuvo que ambos países coincidieron en que Irán “nunca” debe tener un arma nuclear, una declaración relevante por el peso diplomático de China y por la presión que Washington mantiene sobre Teherán.

Comercio, fentanilo y la ausencia de Taiwán en el comunicado de EU

Además del frente iraní, la reunión incluyó temas económicos. Según el reporte estadounidense, ambos gobiernos hablaron sobre cooperación comercial, acceso al mercado chino para empresas de EU, inversión china en industrias estadounidenses, compra de productos agrícolas y adquisición de aviones de pasajeros.

También se abordó la necesidad de avanzar en la reducción del flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos, uno de los temas que Washington ha colocado como prioridad en su relación con Beijing.

El punto que llamó la atención fue Taiwán.

Mientras los reportes chinos señalaron que Xi advirtió a Trump sobre el manejo de la relación con la isla, la declaración emitida por la Casa Blanca no mencionó ese tema. De acuerdo con AP y The Guardian, Beijing sí colocó a Taiwán como uno de los asuntos centrales para la estabilidad de la relación bilateral, especialmente por el respaldo militar estadounidense a la isla.

La diferencia entre los comunicados muestra que la cumbre dejó coincidencias puntuales sobre Irán y Ormuz, pero mantuvo abiertas las tensiones más profundas entre EU y China: Taiwán, comercio, tecnología y el equilibrio de poder en Asia.

Por ahora, el mensaje más claro que salió de Beijing fue este: Washington y Beijing pueden discrepar en casi todo, pero coincidieron en dos asuntos de alto impacto global, impedir que Irán tenga armas nucleares y mantener abierto el paso petrolero de Ormuz.