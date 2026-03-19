Banksy, el artista urbano de fama mundial cuyo anonimato ha sido parte central de su leyenda, volvió al centro de la conversación luego de que Reuters publicara una investigación en la que asegura haber determinado su posible identidad.

De acuerdo con ese reporte, el hombre detrás del nombre de Banksy sería Robin Gunningham, una persona que ya había sido señalada desde 2008 por un tabloide británico, pero cuya vinculación vuelve a tomar fuerza a partir de nuevos documentos y cruces de información reunidos por la agencia.

Banksy surgió desde la escena del grafiti en Bristol y Londres entre las décadas de 1990 y 2000, y se convirtió en una figura global por sus murales de fuerte carga visual y política, como Niña con globo y Lanzador de flores, obras que aparecían de forma sorpresiva en calles y edificios.

Con el paso del tiempo, su trabajo no solo atrajo a multitudes, sino que también alcanzó precios millonarios en subastas, mientras su identidad siguió siendo uno de los secretos mejor guardados del arte contemporáneo.

Reuters vincula a Banksy con Robin Gunningham

La investigación de Reuters identifica a Banksy como Robin Gunningham y sostiene esa conclusión con distintos elementos, entre ellos un informe policial y un expediente judicial relacionados con la detención del artista cuando pintó una valla publicitaria en Nueva York en el año 2000.

🇬🇧 Reuters journalists have discovered that the street artist behind the pseudonym Banksy is Robin Gunningham, a 51-year-old street artist from Bristol who later changed his name to David Jones.



Gunningham/Jones had previously been identified in a 2008 Mail on Sunday piece, but… pic.twitter.com/8Nm7yJ11T9 — Europa.com (@europa) March 17, 2026

Además, la agencia cita una entrevista con una persona que aseguró que un hombre con los datos biográficos de Gunningham estaba de viaje en Ucrania cuando apareció allí un mural de Banksy en 2022.

Reuters también señaló que ni un abogado ni un agente vinculado con Banksy respondieron a su solicitud de comentarios sobre la investigación.

No es la primera vez que el nombre de Gunningham aparece

La posible relación entre Robin Gunningham y Banksy no es nueva. En 2008, una investigación de The Mail on Sunday ya había sostenido que él era el artista.

En aquella ocasión, el medio entrevistó a un residente de Bristol que afirmó que Gunningham era el hombre que aparecía en una fotografía supuestamente tomada mientras Banksy trabajaba. También recogió el testimonio de un vecino que aseguraba que ambos eran la misma persona.

Según esa versión, Gunningham nació en Bristol en 1973 y estudió en la Bristol Cathedral School, donde jugó rugby y hockey y participó en obras de teatro.

Más recientemente, en 2024, The Irish Sun encontró ilustraciones y una tira cómica que Gunningham habría aportado a la revista escolar. Sin embargo, su padre negó que él fuera Banksy.