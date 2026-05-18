Donald Trump, presidente de EU, volvió a encender la polémica al publicar en Truth Social una imagen del mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado por la frase “Estado 51”. La publicación llegó días después de que el mandatario dijera a Fox News que estaba “considerando seriamente” la posibilidad de incorporar al país sudamericano a EU.

La imagen también fue difundida desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, lo que aumentó la repercusión política de un mensaje que, más allá de la provocación visual, toca uno de los temas más sensibles para cualquier país: su soberanía territorial.

El mapa compartido por Trump muestra a Venezuela con los colores de la bandera estadounidense y la leyenda “51st State”. La ilustración no incluye el Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana que actualmente forma parte de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. AP reportó que Delcy Rodríguez defendió la postura venezolana sobre ese territorio durante su participación en La Haya.

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Venezuela nunca ha considerado” ser el estado 51

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, rechazó la idea de que el país pueda integrarse a EU como un nuevo estado. “Venezuela nunca ha considerado convertirse en el estado número 51”, dijo al responder a las declaraciones de Trump.

Su respuesta ocurrió en un momento político delicado para Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro y el giro en la relación con Washington. AP señala que Rodríguez ha mantenido una postura más contenida frente a Trump, en medio de una transición que busca recomponer vínculos internacionales y reactivar sectores clave de la economía venezolana.

Trump, por su parte, ha insistido en el peso económico de Venezuela, particularmente por sus reservas petroleras. En una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que el país tiene un valor energético enorme y afirmó que “Venezuela ama a Trump”, frase que volvió a alimentar la discusión sobre sus verdaderas intenciones en la región.

Alex Saab vuelve a quedar bajo presión judicial en EU

La nueva publicación de Trump coincidió además con la deportación de Alex Saab a EU. Saab, empresario colombiano señalado por autoridades estadounidenses como un operador financiero clave del entorno de Maduro, fue enviado nuevamente a territorio estadounidense para enfrentar procesos judiciales.

Saab había sido liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, pero volvió a quedar bajo presión tras los cambios políticos en Venezuela. AP reportó que el actual gobierno venezolano lo deportó para enfrentar procedimientos penales en EU, en un movimiento que confirma el distanciamiento de Rodríguez respecto a figuras centrales del madurismo.

El empresario estuvo ligado durante años a operaciones de importación, alimentos, negocios petroleros y acuerdos comerciales del régimen de Maduro. Su salida volvió a tensar a sectores chavistas, porque durante mucho tiempo fue considerado uno de los hombres de mayor confianza del expresidente venezolano.

La publicación de Trump, la respuesta de Delcy Rodríguez y el caso Saab vuelven a colocar a Venezuela en una zona de presión internacional. Por ahora, la idea del “Estado 51” funciona como una provocación política de alto voltaje, pero también como una señal del nuevo tono con el que Washington observa el futuro venezolano.