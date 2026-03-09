La bailarina mexicana Elisa Carrillo respondió a los comentarios del actor Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, luego de que el intérprete señalara que no le interesaría trabajar en disciplinas que, según él, requieren mantenerse vivas aunque “ya a nadie le importen”.

La polémica surgió después de que el actor, nominado al Oscar, hiciera esas declaraciones durante una charla pública en la Universidad de Texas, lo que generó reacciones inmediatas en la comunidad artística internacional.

Qué dijo Timothée Chalamet

Durante una conversación con el actor Matthew McConaughey, organizada por Variety, Chalamet expresó que no le atraería participar en disciplinas como el ballet o la ópera porque considera que necesitan esfuerzos constantes de promoción para mantener su relevancia.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”, afirmó.

El comentario comenzó a circular rápidamente en redes sociales, justo en la recta final de las votaciones para los Oscar 2026, donde el actor compite como Mejor Actor por la película Marty Supreme.

Tras notar el impacto de sus palabras, el propio Chalamet reaccionó con ironía:

“Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”.

“La danza está viva”: Elisa Carrillo

La primera bailarina del Staatsballett de Berlín, Elisa Carrillo, respondió públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje directo.

“La danza está viva. El arte está vivo. Y sigue inspirando, conectando y conmoviendo a personas todos los días en todo el mundo. @tchalamet… NOS IMPORTA”, escribió.

Carrillo acompañó el mensaje con un video que inicia con las declaraciones del actor y después muestra presentaciones de ballet, ovaciones del público y el mensaje final “WE CARE”, junto a referencias a su fundación y al Festival Danzatlán.

La bailarina mexicana es la única latinoamericana que ha obtenido los tres premios más importantes de la danza mundial: el Prix Benois de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el reconocimiento del Festival Dance Open de San Petersburgo.

Reacciones del mundo artístico

Las palabras de Chalamet también generaron respuestas de distintas figuras del ámbito cultural.

La directora de orquesta Alondra de la Parra lo invitó públicamente a presenciar un concierto y le respondió desde Madrid: “No estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

La mezzosoprano Deepa Johnny y la cantante de ópera Isabel Leonard defendieron la vigencia de las artes escénicas y destacaron la colaboración entre disciplinas.

La actriz Jamie Lee Curtis también cuestionó la postura del actor: “¿Por qué algún artista ataca a otro artista?”.

Incluso algunas instituciones culturales reaccionaron con ironía. La Ópera de Seattle lanzó una promoción con 14% de descuento en entradas usando el código “Timothee”.

Por su parte, el English National Ballet destacó que más de 200 mil personas asistieron a sus funciones y que sus contenidos digitales superaron 65 millones de visualizaciones.

La Ópera de Viena también respondió en redes sociales con un comentario directo:

“Sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme”.