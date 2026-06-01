¿Vas manejando con el Waze abierto y moviéndole al mapa como si estuvieras jugando Candy Crush? Aguas, porque en el Estado de México ya te pueden meter una multa de hasta 2 mil 346 pesos por andar usando el GPS mientras conduces.

Sí, aunque mucha gente usa Google Maps o Waze para escapar del tráfico infernal, las autoridades mexiquenses ya consideran infracción andar picándole al celular mientras el coche está en movimiento.

Y no hablamos solo de mandar mensajes o contestar WhatsApps, también aplica si haces cosas como:

• Poner una dirección nueva

• Cambiar la ruta

• Buscar una gasolinera

• Acercar el mapa con los dedos

• Revisar notificaciones de la app

O sea, básicamente si el oficial te ve “peleándote” con el GPS mientras manejas, prepárate para despedirte de unos cuantos morlacos de tu cartera.

La multa viene en el Reglamento de Tránsito del Estado de México y entra dentro de los famosos “distractores al volante”. Para 2026, la sanción va desde mil 876 hasta más de 2 mil 300 pesos, dependiendo de qué tan peligrosa considere la maniobra el tránsito.

¿Y por qué tanto show?

Porque, según las autoridades, usar el GPS distrae de cuatro maneras:

Visual: dejas de ver el camino

Física: quitas una mano del volante

Mental: te concentras más en la pantalla que en la calle

Y de reacción: tardas más en frenar o reaccionar

En otras palabras, mientras tú andas buscando “la ruta sin tráfico”, el coche de adelante ya frenó hace rato.

Eso sí, hay un detalle importante: usar el GPS NO está prohibido. Lo que está prohibido es manipularlo mientras el auto va avanzando. Si quieres moverle, meter dirección o buscar tacos, mejor primero estaciona el carro.

Estos son los municipios en donde esta ley aplica:

Toluca

Ecatepec de Morelos

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Nezahualcóyotl

Metepec

Cuautitlán Izcalli

Tecámac

Chalco

Ixtapaluca

La Paz

Tultitlán

Zumpango

Lerma

San Mateo Atenco

Atlacomulco

Atizapán de Zaragoza

Chimalhuacán

Así que ya sabes: o configuras la ruta antes de arrancar o podrías terminar pagando una multa más cara que el tanque lleno.