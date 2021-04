Amii Lowndes, actriz de series como Dr. Who y Skins, murió a los 29 años de edad, tras dos ataques epilépticos en el patio de la casa de sus padres, lugar en el que fue encontrado el cuerpo sin vida.



De acuerdo co medios internacionales, las convulsiones fueron provocadas por una enfermedad no diagnosticada, y frente a los cuales no pudieron hacer nada para reanimarla. Los primeros reportes agregan que el reporte forense determinó que Amii Lowndes murió de SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy patients), es decir una muerte súbita inesperada en un cuadro epiléptico.



«El primer ataque que sufrió Amii data de hace tres años, pero nunca lo relacionamos con esto; recién con su muerte nos enteramos que era SUDEP», declaró la madre de la actriz, quien detalló que, la joven tuvo su primer ataque en 2018.



«Perderla nunca estuvo en nuestras cabezas. Estamos muy dolidos. A Amii le encantaba la diversión, estaba llena de vida y tenía muchas ideas. Sentimos mucho su pérdida. Nada traerá de vuelta a Amii, pero si podemos salvar a otra familia que esté pasando por nuestro dolor, valdrá la pena».