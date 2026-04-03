Niñas y niños de Nuevo León conquistan primer lugar en torneo internacional de fútbol en Madrid

El equipo del Educational Football Program Nuevo León, perteneciente a los Centros Comunitarios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se coronó campeón en la edición 2026 del encuentro deportivo internacional celebrado en Madrid. La victoria se consolidó tras superar a Italia en la final con un marcador de 3-1, luego de enfrentar en semifinales a España Red y USA Gold.

El equipo, conformado por 12 jóvenes en la categoría U-14 —9 hombres y 3 mujeres—, fue seleccionado mediante un riguroso proceso que involucró a más de 2 mil 016 niñas y niños en torneos de barrio, competencias intercentros de equipos mixtos y visorías. De esta primera fase, se eligieron 972 deportistas que participaron en una preselección de 50, hasta conformar finalmente el representativo de Nuevo León.

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó la dedicación y disciplina de los jóvenes: “Estamos celebrando una historia que merece ser contada con el corazón, un triunfo que nace desde lo más profundo de ustedes. Fue por su trabajo y entrega, quiero decirles que son el orgullo de Nuevo León, de sus comunidades, barrios y familias”.

El Educational Football Program ha consolidado su impacto en los últimos años, ofreciendo talleres, torneos y clínicas deportivas a más de 3 mil 600 usuarios de los Centros Comunitarios. El programa ha permitido que jóvenes talentos locales se proyecten en competencias nacionales e internacionales: en 2023, el equipo representativo obtuvo el primer lugar en el Desafío Mundial, mientras que en 2024 y 2025 alcanzó el subcampeonato del Torneo Internacional.

Los 12 integrantes que llevaron el nombre de Nuevo León a Madrid en esta edición son: Emilio Nicolás Sauceda Rodríguez, Diego de Jesús Avalos Del Ángel, Ian Tadeo Sampayo Alcántar, Deily Nazareth Hernández González, Joselyn Sugeili Martínez González, Samuel Alexander Chantaca Cantú, Mario Alberto De La Fuente Martínez, Uriel Urbina Rodríguez, Iker Gael Santiago Torres, Kaleb Heriberto Rodríguez Herrera, Ivanna Fernanda Martínez García y Luis Fernando Leal Sandoval.