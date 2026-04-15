La música mexicana está de luto. Gloria Ochoa Salinas, conocida artísticamente como Lucha Moreno, murió este miércoles 15 de abril de 2026 a los 86 años, según confirmó su hija Mimí, integrante de Flans, a través de redes sociales.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre seguidores y figuras del espectáculo, al tratarse de una de las voces más reconocidas de la música ranchera. Su muerte marca el adiós a una artista que también dejó huella en el cine y la televisión mexicana, tras una trayectoria de más de seis décadas.

Hasta ahora, la familia no ha dado a conocer la causa exacta del fallecimiento. Lo que sí se informó es que Lucha Moreno murió en calma, acompañada por sus seres queridos.

Una voz que dejó huella en la música ranchera

Nacida en Guadalupe, Nuevo León, Lucha Moreno construyó una carrera sólida en la música regional mexicana en una época en la que pocas mujeres lograban abrirse paso y mantenerse vigentes durante tantos años.

Además de su trabajo como cantante, también participó en cine y televisión, y consolidó una presencia artística que la convirtió en una figura reconocible para varias generaciones. Su nombre quedó ligado a la canción vernácula y a una etapa importante del espectáculo mexicano.

El mensaje de despedida de Mimí

Fue su hija Mimí quien compartió el mensaje con el que se confirmó públicamente el fallecimiento. En su despedida, describió la partida de su madre como un momento en paz y le dedicó palabras que conmovieron a sus seguidores.

“Mamá se subió a una nube”, escribió.

También la recordó como una “guerrera incansable” y cerró con una frase que resonó entre quienes siguieron la publicación: “¡Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien!”.

La muerte de Lucha Moreno deja luto en la música mexicana y cierra la historia de una intérprete que mantuvo viva su presencia artística durante más de 60 años.