Diego Luna recibe ovación en Cannes por “Ceniza en la boca”, su película sobre migración y ausencias

Diego Luna, actor y director mexicano, volvió al Festival de Cannes como cineasta y recibió una ovación de cinco minutos por “Ceniza en la boca”, su nueva película basada en la novela homónima de Brenda Navarro, escritora mexicana.

La cinta tuvo su estreno mundial dentro de la sección Proyecciones Especiales del certamen francés y marca el regreso de Luna a Cannes como director, 16 años después de haber presentado “Abel” en 2010.

“Ceniza en la boca”, titulada internacionalmente “Ashes”, sigue a una joven mexicana que viaja con su hermano menor a España para reencontrarse con su madre, quien emigró años atrás en busca de una mejor vida. Pero el reencuentro no ocurre desde la promesa luminosa de una nueva vida, sino desde la precariedad, el racismo, la distancia familiar y el desarraigo.

Durante la premiere estuvieron presentes Gael García Bernal, actor y productor mexicano; Alfonso Cuarón, director mexicano ganador del Óscar, y Marina de Tavira, actriz mexicana, quienes acompañaron a Luna en una función que reforzó la presencia mexicana dentro de Cannes 2026.

📍El mexicano DIEGO LUNA regresó como director a Cannes con ovación de cinco minutos 👏🏻👏🏻



El actor y director Diego Luna regresó como realizador al Festival de Cannes con “Ceniza en la boca” (Ashes), cinta que recibió una ovación de cinco minutos durante su proyección este… pic.twitter.com/zsnfPt3oVz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 14, 2026

“Ceniza en la boca”, una historia marcada por la migración

La película parte de una familia fragmentada por la migración. Lucila deja México junto a su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid, después de años de separación.

La idea de llegar a España como posibilidad de futuro se rompe pronto. La ciudad aparece como un territorio difícil, donde la protagonista enfrenta una vida atravesada por carencias, soledad y una pertenencia que nunca termina de asentarse.

El Festival de Cannes describe la cinta como una historia sobre un hermano y una hermana que salen de México para encontrarse con su madre en España, mientras Luna aborda la migración y el desarraigo como temas centrales de su recorrido cinematográfico.

La historia se mueve entre México, Madrid y Barcelona, y aborda las heridas que deja crecer entre dos países, con una familia que intenta reconstruirse cuando la distancia ya modificó todo.

En esa línea, la película se aleja del relato cómodo sobre migrar para “salir adelante” y se concentra en el desgaste emocional de quienes cargan con ausencias, expectativas rotas y vínculos familiares difíciles de reparar.

Diego Luna habla de paternidad y ausencias

En Cannes, Diego Luna explicó que la película también lo llevó a pensar en la paternidad y en aquello que los padres hacen o dejan de hacer por sus hijos.

“Es un recordatorio del padre que no quiero ser”, expresó el actor y director mexicano al hablar de la cinta, según reportó El Universal.

La frase ayuda a leer “Ceniza en la boca” como algo más amplio que una historia migratoria. En el centro está también la responsabilidad afectiva, la deuda emocional y el impacto de las ausencias dentro de una familia.

Diego Luna, Gael Garcia Bernal, Adriana Paz, Anna Diaz and more at the #Cannes world premiere of Luna’s ‘ASHES’



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La cinta adapta la novela de Brenda Navarro, autora reconocida por una mirada crítica sobre maternidad, violencia, migración y vínculos familiares. En esta historia, la migración no aparece como postal de triunfo, sino como una experiencia llena de silencios, fracturas y consecuencias íntimas.

De acuerdo con Cannes, “Ceniza en la boca” es una coproducción mexicano-española con Anna Díaz, Adriana Paz y Laura Gómez en el elenco.

El estreno en Cannes coloca a la película dentro de una conversación internacional sobre migración, familia y pertenencia, pero también confirma una nueva etapa de Diego Luna como director: una voz más íntima, más política desde lo emocional y más concentrada en las heridas que atraviesan a las familias mexicanas dentro y fuera del país.