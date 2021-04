El actor Alfredo Adame y aspirante a una diputación federal con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) protagoniza una compleja polémica derivada de la filtración de un audio en donde supuestamente de le escucha planear la repartición de millones de pesos.



En el material difundido Adame revelaría que aunque el partido político no tendrá mayoría, logrará contar con la ayuda de otros políticos, al tiempo que asegura que se quedara con 25 millones de 40, pues «así son los negocios».



«De esos 40 millones, nos chingamos 25, así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara (…) lo van a súper apoyar (al partido) para que en la Cámara de diferencia van a ser como 11. Entonces de RSP van a sacar a esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara», se le escucha decir a Adame.



Más adelante la voz del audio agrega que el acuerdo es no crear conflicto con la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX) y menciona un acercamiento con Elba Esther Gordillo: «Yo ya me senté con Elba Esther (…) y la orden es: no le tires pedo a Claudia Sheinbaum en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador», con las palabras que se escuchan en el material recientemente difundido.

Aquí el audio adjudicado al actor: