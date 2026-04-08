Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana cantarán con Andrea Bocelli en el Zócalo

Andrea Bocelli se presentará de forma gratuita el próximo sábado 18 de abril en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto que ahora suma un giro todavía más llamativo: la participación de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. La combinación ha disparado la expectativa porque junta en un mismo escenario a uno de los tenores más reconocidos del mundo con una de las agrupaciones más populares de la cumbia mexicana.

El concierto arrancará a las 19:00 horas y, por tratarse de un evento sin costo en uno de los puntos más emblemáticos de la capital, se anticipa una asistencia masiva. También fue confirmada la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, lo que refuerza el tono especial de una noche pensada para mezclar géneros y públicos muy distintos.

Lo que ya pintaba como una presentación poco habitual para el Zócalo terminó de encenderse cuando se confirmó que Los Ángeles Azules serán los invitados especiales. La sola idea de ver en un mismo programa a Andrea Bocelli, cumbia mexicana y una orquesta sinfónica convirtió el evento en una de las fechas más comentadas de abril.

Los Ángeles Azules le dieron un giro total al concierto

La conversación en redes creció cuando comenzó a circular la posibilidad de que Los Ángeles Azules se sumaran al espectáculo. La propia agrupación alimentó el entusiasmo con una frase que corrió rápido entre el público: la posibilidad de escuchar “Vivo por ella” en versión cumbia.

Andrea Bocelli se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 18 de abril.



En este concierto de “entrada libre”, habrá un artista sorpresa. pic.twitter.com/d94uyOfxkU — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 27, 2026

Horas después, se confirmó oficialmente que sí estarán en el escenario. A ellos se suma Ximena Sariñana, con lo que la velada ya no se perfila solo como un recital de un tenor internacional, sino como una mezcla poco común entre ópera, pop y cumbia en pleno corazón de la Ciudad de México.

Lo que se sabe del acceso y de la logística

Como parte de la organización del evento, se informó que en la explanada del Zócalo se instalarán 7 mil sillas de acceso libre para quienes lleguen primero. Eso significa que, aunque el concierto será gratuito, habrá una zona limitada con asientos disponibles bajo el criterio de llegada.

El evento fue presentado por el Gobierno de la Ciudad de México junto con Banco Plata, en el contexto de la celebración por la conversión de esa firma en banco. Sin embargo, el centro de atención quedó puesto en el cartel y en lo que representa ver a Andrea Bocelli acompañado por artistas mexicanos en una noche abierta al público.

Con fecha, hora y elenco ya definidos, el concierto se perfila como una de las concentraciones musicales más fuertes del mes en la capital. La expectativa no gira solo alrededor del tenor italiano, sino de cómo sonará esa combinación entre una voz de talla mundial, la cumbia de Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana y una orquesta sinfónica en el Zócalo.