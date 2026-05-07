Guillermo del Toro hace historia: es el primer mexicano en recibir el máximo galardón del BFI

Guillermo del Toro volvió a hacer historia para el cine mexicano. El director recibió la beca del British Film Institute, el máximo galardón que otorga la institución británica, durante la cena anual de su presidenta, Jay Hunt.

Con este reconocimiento, Del Toro se convirtió en el primer mexicano en recibir la distinción del BFI, otorgada por su contribución extraordinaria al cine y por el estilo artístico que ha definido su obra tanto en la animación como en el live action.

El premio le fue entregado por Cate Blanchett, actriz ganadora del Óscar, quien ha trabajado con el cineasta mexicano en Nightmare Alley y Pinocho. Blanchett también es becaria del BFI desde 2015.

De acuerdo con el comunicado del British Film Institute, el reconocimiento celebra la trayectoria de un creador capaz de construir universos donde lo fantástico, lo monstruoso, lo histórico y lo profundamente humano conviven con una identidad visual inconfundible.

BFI Fellow Guillermo del Toro 🏆



Del Toro was joined last night by BFI Chair Jay Hunt OBE, CEO Ben Roberts, BFI Fellow Cate Blanchett and many of his friends and collaborators to celebrate him receiving a BFI Fellowship.



Photos: Tim Whitby, Dave Benett/Getty pic.twitter.com/MjlAOdhab8 — BFI (@BFI) May 7, 2026

Cate Blanchett entrega el reconocimiento a Del Toro

Jay Hunt, presidenta del BFI, afirmó que Guillermo del Toro se ha mantenido fiel a sí mismo “con una tenacidad y una grandeza inconfundibles”.

También destacó que sus películas han demostrado que “la fantasía puede cuestionar la historia, el terror puede denunciar la injusticia y los monstruos pueden revelar lo que significa ser humano”.

Cate Blanchett también dedicó palabras al director mexicano. La actriz aseguró que sus películas recuerdan por qué vale la pena luchar y qué debe defenderse: “el amor, la belleza, la vida del espíritu, el contacto de la mano humana”.

La entrega del galardón confirma el lugar de Del Toro dentro del cine mundial, no solo como director mexicano reconocido internacionalmente, sino como un autor que ha hecho de los monstruos, la memoria y la belleza oscura un lenguaje propio.

We congratulate Guillermo del Toro on receiving the @BFI Fellowship, the highest honour awarded by the British Film Institute, a distinction that recognises an exceptional career that has transformed contemporary cinema.



This recognition, presented as part of the 2026 BFI… pic.twitter.com/HEUK0zmPPM — Mexican Embassy UK (@Embamexru) May 7, 2026

“Nunca he hecho una película por la que no daría la vida”

Durante la ceremonia, Guillermo del Toro se dijo conmovido por recibir el reconocimiento del BFI. El cineasta afirmó que, aunque nació en México de manera geográfica, espiritual y física, su alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra.

Del Toro también describió al British Film Institute como “un faro de cultura en una época en la que se nos dice que la cultura no importa”.

El director aprovechó el momento para defender su forma de entender el cine y la creación artística.

“Para un hombre que ha intentado durante 30 años fusionar lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no daría la vida”, expresó.

Como parte de las celebraciones por el galardón, Del Toro encabezará actividades durante mayo, entre ellas conferencias, ciclos de cine, clases magistrales y visitas al Archivo Nacional BFI.

Además, el British Film Institute reestrenará Cronos, la primera película del cineasta mexicano, remasterizada en 4K. La cinta llegará a cines de Reino Unido e Irlanda a mediados de mayo como parte del homenaje a su trayectoria.