¡Agárrate, porque estos datos te harán pensar dos veces antes de decir “sí, acepto”!

Según los nuevos datos del Inegi, en 2024 en México se registraron 486 mil matrimonios y 161 mil 932 divorcios. O sea, que por cada 100 bodas, hubo 33 divorcios.

Y aunque los casamientos bajaron 3% en comparación con 2023, las separaciones se mantuvieron firmes, casi sin moverse.

Ahora, te voy a dar la carnita: la mayoría de esos divorcios, casi el 90%, se resolvieron por la vía judicial, mientras que el resto fue administrativo.

Y si hablamos de la tendencia, en la última década los divorcios han ido al alza, con un brinco importante después de la pandemia, aunque del 2023 al 2024 el aumento fue muy leve.

En México, durante 2024, se registraron 161,932 divorcios:

▪️89.6% se resolvió por la vía judicial

▪️10.4% por la vía administrativa



La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.79.



Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil…

En cuanto al mapa del amor, hay contrastes bien marcados: en Quintana Roo la gente todavía cree fuerte en el matrimonio, con una tasa de 7.7 por cada mil habitantes.

En cambio, en lugares como la CDMX y Tlaxcala, el amor anda más escaso, con apenas 3.4 matrimonios por cada mil.

Y ojo a este dato: la edad promedio para divorciarse es de 41 años en mujeres y 43 en hombres.

Es decir, en México un matrimonio suele durar alrededor de 12 años antes de que llegue a su final legal. Además, entre 2020 y 2024 aumentaron los divorcios entre parejas del mismo sexo, siendo más comunes los de mujeres que los de hombres.

En pocas palabras, el Inegi nos pinta un panorama donde casarse sigue siendo común, pero divorciarse ya no es tabú: cada vez más parejas deciden firmar el “hasta aquí”.

Así que como dijera «El Príncipe de la canción»: EL AMOR ACABA