Las monedas de 20 pesos ya no solo van a traer héroes nacionales o aniversarios históricos… ahora también llega el Mundial 2026.

Banxico puso en circulación cuatro nuevas monedas conmemorativas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y desde ayer comenzaron a aparecer oficialmente. Así que si te dan una de cambio, no la vayas a confundir con las otras porque estas vienen dedicadas a las sedes mexicanas del Mundial.

Y sí, están bastante llamativas.

Las monedas son de 20 pesos, tienen 12 lados y conservan el clásico diseño bimetálico que ya conocemos, con el centro plateado y el aro dorado. Pero lo interesante está en los detalles que trae cada una.

La de Ciudad de México muestra a un futbolista junto al Ángel de la Independencia, acompañada del logotipo oficial de FIFA 26 CDMX.

La de Guadalajara trae a la famosa Minerva, mientras que la de Monterrey incluye el Cerro de la Silla y el Paseo Santa Lucía, dos símbolos muy reconocidos de la ciudad.

Pero la que más está llamando la atención en redes es la moneda nacional de México, porque mezcla un balón de futbol con un jaguar, mariposas monarca, nopales, maíz, agave y otros elementos muy mexicanos. Muchos ya dicen que parece “la más bonita” de la colección.

Todas incluyen elementos de seguridad, microtextos y referencias al hecho histórico de que México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

Y como siempre pasa con estas monedas, apenas salieron… y ya hay gente guardándolas “por si luego valen más”. Aunque Banxico aclaró que sí sirven para pagar normalmente y estarán circulando como cualquier otra moneda de 20 pesos.

Checa este video de BANXICO y verás que son una chulada

¿Dónde las puedes conseguir?

Banxico informó que las monedas de oro y plata estarán disponibles para el público a partir de la segunda quincena de mayo de 2026, a través de distribuidores autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Así que si quieres conseguir una, más vale estar atento, porque al tratarse de una edición especial, todo apunta a que tendrán muchísima demanda entre coleccionistas y aficionados al Mundial.