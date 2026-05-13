En pleno Día de las Madres, mientras mucha gente corría buscando flores, regalos y pasteles para celebrar… una mujer decidió ahorrarse la fila y también el pago.

El caso ocurrió en Acapulco, Guerrero, y quedó grabado por las cámaras de seguridad de una pastelería llamada Tinker Cake. El video se volvió viral rapidísimo porque la escena parece sacada de una comedia… pero a las empleadas no les dio nada de risa.

Según contó el negocio, la mujer llegó como cualquier clienta. Preguntó por un pastel, pidió verlo de cerca y hasta solicitó una tarjeta personalizada de felicitación. Todo parecía normal. La empleada tomó el pedido y se dio la vuelta apenas unos segundos para buscar la tapa de plástico del pastel.

Y ahí fue cuando la “clienta del año” aplicó la velocidad.

Agarró el pastel y salió corriendo del local sin pagar, dejando a la trabajadora viendo cómo desaparecía con todo y postre. Afuera ya la esperaba una camioneta negra en la que logró escapar.

#INDIGNANTE 🔴| Una miserable mujer se robó un pastel de una tienda en Acapulco.



En video quedó captado el momento en que una rata de dos patas se roba un pastel para llevárselo de regalo a su mamá. pic.twitter.com/E9rDxC42dT — Libro Negro (@Libro_negro_) May 10, 2026

El robo ocurrió el 9 de mayo a las 7:17 de la noche, justo en las horas más movidas previas al Día de las Madres. Y aunque el video causó indignación, también provocó una avalancha de memes y comentarios en redes sociales.

Lo curioso es que la propia pastelería tomó el asunto con bastante humor. En un comunicado agradecieron el apoyo de la gente y dijeron que amanecieron “llenos de memes”. También aclararon algo que muchos aplaudieron: el pastel no se les cobró a las trabajadoras.

Pero la historia no terminó ahí.

Horas después, otra pastelería llamada Memory Pastelería compartió un video muy parecido. En las imágenes aparecen dos personas con casco entrando al negocio, hablando unos segundos con el empleado… y llevándose el pastel sin pagarlo.