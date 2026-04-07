Italia permitirá licencia laboral para cuidar mascotas enfermas

Italia abrió un nuevo frente en el debate sobre derechos laborales y bienestar animal al permitir una licencia para que las personas puedan cuidar a sus mascotas enfermas. La medida contempla hasta tres días al año y exige certificación médica que acredite el estado de salud del animal y la necesidad de la presencia de su tutor.

El anuncio llamó la atención porque no se trata de una licencia por enfermedad propia ni por el cuidado de hijos, sino de un permiso enfocado exclusivamente en la atención veterinaria de animales domésticos. El beneficio ya comenzó a generar conversación dentro y fuera de Italia, incluso entre referentes de otros países.

De acuerdo con lo difundido, algunas empresas italianas ya incorporaron este permiso en sus convenios laborales. En ciertos casos se contempla incluso como una licencia con goce de sueldo, aunque siempre bajo requisitos específicos y con documentación que respalde la condición del animal.

Un caso judicial de 2017 abrió el camino

El antecedente que dio origen a esta medida se remonta a 2017, cuando un empleado de una universidad en Roma pidió ausentarse para cuidar a su perro, que atravesaba una enfermedad grave. La justicia italiana resolvió entonces que negarle ese derecho podía considerarse maltrato animal.

Esa sentencia se convirtió en el caso testigo que abrió la puerta para construir una base legal alrededor de este tipo de permisos. A partir de ahí, grupos proteccionistas impulsaron su redacción para garantizar el derecho de las personas a atender a sus animales domésticos cuando enfrentan situaciones delicadas de salud.

La medida también deja ver un cambio en la forma en que se concibe a las mascotas dentro de la vida cotidiana. Ya no solo como compañía, sino como seres cuya atención médica puede requerir la presencia activa de sus tutores y, por tanto, un reconocimiento dentro del ámbito laboral.