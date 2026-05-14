Chancho, uno de los famosos pugs negros de la dinastía Aguilar, murió este fin de semana tras un accidente doméstico en una alberca. La noticia fue confirmada por Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar, a través de la cuenta oficial del perrito, donde miles de seguidores ya estaban acostumbrados a verlo dormir, roncar y robarse el cariño de todos.

Tenía apenas cinco años.

Y aunque para muchos “solo era una mascota”, para la familia era uno más de la casa. De esos que aparecen en todas las reuniones, que se vuelven parte de la rutina y que terminan dejando silencios enormes cuando ya no están.

El mensaje que compartieron fue sencillo, pero pegó fuerte. Lo describieron como un perrito cariñoso, dormilón, feliz y profundamente amado. Dijeron que van a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos y esa carita que siempre traía ternura a la casa.

Este fue el mensaje de Aneliz Aguilar, la hija de Pepe.

“Este fin de semana falleció Chancho. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor.”

Ángela Aguilar también reaccionó en redes con un breve mensaje: “Chanchito”, acompañado de un corazón blanco. Y con eso bastó para que los seguidores entendieran que la pérdida había golpeado fuerte a la familia.

Los fans comenzaron a llenar las publicaciones con mensajes de apoyo, porque quienes siguen a los Aguilar saben perfectamente que los perros pug ocupan un lugar muy especial en su vida.

De hecho, “Gordo”, otro de sus famosos pugs, tiene hasta su propia cuenta de Instagram y más de 130 mil seguidores. Pepe Aguilar incluso ha bromeado varias veces diciendo que es “su hijo favorito”.

Y ahora, la partida de Chancho dejó triste a toda la familia y a miles de personas que le tomaron cariño desde redes sociales.