¡Agárrense, plebes! Que anoche en Culiacán se encendieron las alarmas porque el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, fue hospitalizado de emergencia. Y claro, la raza se preocupó porque apenas lo habíamos visto activo en medios, y de pronto la noticia cayó como gancho al hígado.

Y claro, las redes se volvieron un hervidero, porque apenas lo habíamos visto en entrevistas, fresco y activo, y de pronto ¡pum! la noticia cayó como un uppercut.

Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Fue su esposa, Myriam Escobar, quien salió al frente en Instagram para aclarar el cuadro. Contó que Julio comenzó con un dolor fuerte, se fue a revisar y… ¡sorpresa! Le detectaron unas piedritas en las vías urinarias.

Y como esas cosas son dolorosas a más no poder, el César dijo a la brava: ‘¡De una vez, háganme lo que tengan que hacer!’. Así, sin titubear, como el guerrero que siempre fue arriba del ring.

La operación fue rápida, sin complicaciones, y los doctores confirmaron que todo salió bien. Ahora, el campeón está bajo observación nomás para asegurarse de que no quede nada pendiente.

Su esposa reiteró que Julio es muy cuidadoso con su salud: no se espera, no se aguanta, lo atiende en caliente. Y gracias a eso, hoy está estable, fuera de peligro y recibiendo miles de muestras de cariño.

Y no solo fue su esposa Myriam quien salió a aclarar qué pasaba con Julio César Chávez, también su hijo Omar subió un video a Instagram que dejó a todos con los nervios de punta… pero también con un respiro de calma.

En el clip aparece acompañado por un médico, quien explicó la situación: el excampeón tenía un dolor fuerte provocado por una piedra en la vía urinaria, exactamente en el uréter izquierdo. Y ojo al dato: esto no era cualquier molestia, porque esas piedritas, como dijo el doctor, son de lo más doloroso que hay.

«Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito, que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita se la van a quitar», se escucha decir al doctor del Campeón.

Myriam lo dijo clarito: ‘Él está súper bien, agradece los buenos deseos y mañana yo ya estoy con él temprano’. Y entre líneas, nos dejó claro que la historia de Julio todavía tiene cuerda.

Así que, banda, respiren profundo porque todavía hay campeón para rato. Ese dolor quedó atrás, y ahora lo que sigue es recuperación. ¡Julio César Chávez sigue en la pelea de la vida y, como siempre, está saliendo con la mano en alto!”

Y para recordarlo que tl la rola de su serie biográfica ¡ Arre César !