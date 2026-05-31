Chihuahua arropa a Maru Campos: miles se reúnen bajo el lema #YoConMaru

Este sábado 30 de mayo, miles de ciudadanos, militantes y simpatizantes del PAN se congregaron en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua para respaldar a Maru Campos, gobernadora del estado, en medio de los señalamientos que ha denunciado como una persecución política en su contra.

Bajo el lema #YoConMaru, el encuentro reunió a una multitud que llenó el recinto y dejó a más personas afuera, según estimaciones compartidas sobre la asistencia. La cifra aproximada fue de 14 mil ciudadanos: 10 mil sentados, cerca de 2 mil de pie en pasillos, costados, fondo y frente, además de entre mil y 2 mil personas que ya no pudieron ingresar por el cupo.

La concentración ocurrió después de días de tensión política, luego de que Maru Campos denunciara que “todo el aparato del poder federal” se ha levantado en su contra. La gobernadora ha señalado citatorios, intentos de reabrir casos y una solicitud de juicio político como parte de una ofensiva política tras el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Miles respaldan a Maru Campos en Chihuahua

Videos difundidos en redes sociales mostraron un recinto lleno, con asistentes portando banderas y expresando apoyo a la mandataria estatal. En distintas publicaciones, voces públicas y medios destacaron la magnitud de la convocatoria bajo el lema #YoConMaru.

El político Javier Lozano A. escribió que Chihuahua “levantó la voz” para respaldar a su gobernadora, mientras otras publicaciones señalaron que militantes y simpatizantes del PAN se reunieron en defensa de Maru Campos.

El acto también se dio en un momento clave para el discurso político de la gobernadora, quien ha insistido en que seguirá dando la cara frente a todos los procesos. En su mensaje más reciente, Campos dijo que, aunque intenten paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, su administración seguirá trabajando por las familias de Chihuahua.

“Su gobernadora no se va a doblar”, afirmó Maru Campos en uno de sus mensajes públicos.

Vence plazo para ratificar juicio político contra la gobernadora

En paralelo, Político MX difundió que venció el plazo constitucional para ratificar el juicio político contra Maru Campos, por lo que ya no procedería en términos formales.

De acuerdo con esa publicación, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que la solicitud presentada en la Ciudad de México no fue ratificada dentro del plazo correspondiente.

“El tema del juicio político que fue presentado en la Ciudad de México, me han informado el día de hoy que no fue ratificado… ¿Eso qué significa? Pues que no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora”, señaló la diputada panista, según el reporte citado.

El respaldo masivo en Chihuahua ocurre mientras Maru Campos mantiene una narrativa de resistencia frente al uso político de las instituciones. Para sus simpatizantes, la concentración de este sábado fue una respuesta directa a los intentos de debilitar a una gobernadora que ha sostenido su postura frente al crimen organizado y frente al poder federal.

En un país donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias, Chihuahua mandó una señal política contundente: hay una base ciudadana dispuesta a respaldar a Maru Campos en su defensa del estado, de la legalidad y de la libertad.