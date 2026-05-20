Una mujer adulta mayor pasaba sus días vendiendo productos en una esquina de Guadalajara.

Las autoridades confirmaron que un hombre fue sentenciado a más de cuatro años de prisión tras comprobarse que explotaba laboralmente a la mujer y la obligaba a trabajar en la vía pública bajo amenazas y castigos.

El caso ocurrió en la colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara, específicamente en el cruce de avenida Río Nilo y la calle Cipriano Campos. Ahí, la víctima tenía que vender productos todos los días y cumplir una cuota obligatoria.

Pero lo más indignante vino después.

Según las investigaciones, si la mujer no lograba juntar el dinero que le exigían, el agresor la castigaba quitándole comida y restringiéndole el acceso a la vivienda donde vivía. Sí, literalmente la dejaba sin alimentos ni techo como forma de presión.

La denuncia fue presentada por la propia víctima y permitió abrir una carpeta de investigación. Con testimonios, pruebas y peritajes, las autoridades lograron demostrar el delito de trata de personas en modalidad de explotación laboral.

Ahora, José Carlos “N” fue condenado a más de cuatro años de cárcel. Además, tendrá que pagar una multa de más de 721 mil pesos y una reparación del daño de 46 mil 800 pesos.

El caso ha provocado indignación en redes sociales, donde muchas personas señalaron que detrás de algunos vendedores ambulantes pueden existir historias de abuso, explotación y violencia que casi nadie imagina cuando los ve en la calle.