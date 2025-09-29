En esta #HistoriaUNAM, Edgar Enrique Neri Castro, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos explica este fenómeno y por qué México destaca en el desarrollo de antivenenos.

En México, cada año mueren entre 80 y 90 personas por picaduras de abeja, una cifra que supera las muertes ocasionadas por punciones de alacrán o mordeduras de serpiente. El dato rompe con la percepción común de que los animales más temidos, como víboras venenosas o alacranes, representan el mayor peligro.

¿Por qué las abejas son más letales?

Según explica Edgar Enrique Neri Castro, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, existen dos factores principales que elevan la letalidad:

Reacciones alérgicas graves, como el shock anafiláctico, que puede presentarse incluso con una sola picadura. Picaduras masivas, donde 70, 100 o más abejas atacan al mismo tiempo, lo que inyecta una cantidad de veneno que complica la atención médica.

México y el desarrollo de antivenenos

El fenómeno no solo revela una vulnerabilidad poco atendida, también coloca a México en un lugar destacado en materia de investigación científica. El país es líder en el desarrollo de antivenenos, resultado de décadas de trabajo académico e institucional que buscan dar respuesta a una problemática de salud pública que sigue cobrando vidas.

Las abejas, vistas generalmente como símbolo de naturaleza y producción de miel, también representan un peligro silencioso para quienes son alérgicos o se ven sorprendidos por un enjambre. Mientras tanto, el sistema de salud enfrenta el reto de atender emergencias que requieren rapidez, antídotos disponibles y personal capacitado.

Un riesgo subestimado

