Abuela deja a nieto encerrado en auto bajo el sol para comprar boletos del Buki

Mientras miles estaban formados por boletos para ver al Buki, un niño estaba encerrado en un carro bajo el sol.

Sí, así como lo estás leyendo.

El caso ocurrió en Morelia, Michoacán, donde se armó una fila enorme por el concierto gratuito de Marco Antonio Solís para el Día de las Madres. La dinámica era intercambiar paquetes de pañales por entradas y aquello parecía peregrinación: gente con sombrillas, gorras, buscando tantita sombra porque el calor estaba con todo.

Pero en medio de toda esa locura, autoridades encontraron algo mucho más preocupante.

Un niño encerrado dentro de un automóvil, sin ventilación y bajo las altas temperaturas.

De acuerdo con los reportes, habría sido la propia abuela quien lo dejó ahí mientras hacía fila para conseguir boletos. Cuando las autoridades llegaron, el menor ya presentaba sed y hambre, así que tuvieron que actuar rápido para sacarlo y ponerlo a salvo antes de que pasara algo peor.

Las imágenes del lugar dejan claro el nivel de calor que hacía. Todos buscando cómo cubrirse del sol, menos el niño, que estaba atrapado dentro del carro.

Al final lograron rescatarlo a tiempo y evitar una tragedia.

Por cierto que esto pone el dedo en la llaga, porque seguro recordarás lo ocurrido hace apenas unos días en Mexicali, un caso que indignó a todo el país.

Ahí, una mujer identificada como Roxana “N” dejó a su hijo durante horas dentro de un vehículo, bajo temperaturas extremas.

El menor murió presuntamente por un golpe de calor y el caso terminó con el arresto de la madre.