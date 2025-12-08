Entrenamiento en gimnasio termina en tragedia, se le caen las pesas encima.



Ronald José Salvador Montenegro, un hombre de 55 años, falleció después de que una barra de entrenamiento se desprendiera de su soporte y cayera directamente sobre su pecho.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del accidente: se ve a Ronald concentrado en su ejercicio cuando, de repente, el equipo falla. La barra cae de manera abrupta, él intenta reaccionar, incluso busca incorporarse, pero pierde estabilidad y termina desplomándose.

De inmediato, el personal del gimnasio corre para asistirlo, aplican maniobras de auxilio y esperan a los servicios de emergencia. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Ronald no logró sobrevivir a las heridas.

La Policía Civil de ya inició una investigación completa de lo sucedido en el gimnasio de Olinda, en Pernambuco, Brasil y ya revisan el soporte mecánico donde estaba colocada la barra, analizan el procedimiento del ejercicio, entrevistan al personal del gimnasio y estudian cuadro por cuadro los videos del momento del accidente. Hasta ahora, la línea principal apunta a que todo ocurrió por una falla accidental, sin evidencias de negligencia penal. Pero quieren tener la certeza absoluta de lo que pasó.

Y esta noticia duele más cuando se conoce quién era Ronald. No era solo un usuario del gimnasio: era una figura querida en Olinda. Durante años trabajó en el ámbito cultural, llegando a ser presidente de un Centro Cultural donde impulsó actividades artísticas, defendió tradiciones locales y creó espacios de convivencia para su comunidad. Vecinos y colaboradores destacan su dedicación, su alegría y su compromiso con las raíces culturales de Pernambuco.

La Policía continuará las diligencias en los próximos días para cerrar el informe oficial y determinar con precisión qué originó el desprendimiento del equipo. Mientras tanto, Olinda llora a un hombre que dejó huella.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento del accidente, mostrando la barra golpeando el pecho de la víctima, quien aún intentaba levantarse antes de caer.



Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción: