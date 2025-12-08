lunes, diciembre 8, 2025
Cereza y Cerecito, sobrevivientes, celebran su primera Navidad

El Mejor Buscador de Internet
Roberto Barajas
Hay historias que te abrazan el corazón sin pedir permiso, y esta —de verdad— parece salida del espíritu navideño.
En Iztapalapa, donde hace apenas unas semanas una explosión de pipa dejó destrucción y miedo, apareció un rayo de luz envuelto en patitas y esperanza.

Cereza, una perrita fuerte como pocas, sobrevivió a la explosión del 10 de septiembre. Lo perdió casi todo… excepto a un pequeño cachorrito que la acompañó entre el caos: Cerecito.
Desde ese día, su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia.

Después de cuatro cirugías, curaciones diarias y casi dos meses de atención médica, por fin llegó la noticia que todos esperaban: Cereza fue dada de alta.
Hoy vive en el refugio Huellitas, un espacio que resguarda a más de 300 perros y donde, por fin, encontró cariño, cuidados… y un hogar que la recibe con los brazos abiertos.

Y ahora, prepárense…
Porque Cereza y Cerecito están listísimos para su primera Navidad juntos.
Trajecitos rojos, gorrito de Santa, cobijitas calientitas y un ambiente lleno de amor.
Una imagen que derrite hasta al más duro.

Ana Díaz, fundadora del refugio, lo dijo con una emoción que se siente incluso sin verla:

“Estamos muy contentos porque Cereza ya se dio de alta, después de una lucha bastante complicada”.

En Huellitas, Cereza ya convive con Nana, Paco y otros lomitos que también conocen el sabor de la segunda oportunidad. Poco a poco, ha vuelto a confiar, mover la cola y dejar que la acaricien sin miedo.

Y el pequeño Cerecito…
Ese cachorrito que necesitó ser alimentado con sonda en sus primeros días, hoy duerme abrazado a su pelota favorita, demostrando que incluso en la adversidad, sí pueden nacer milagros.

El refugio Huellitas hace un llamado a quienes puedan apoyar: croquetas, alimento blando, artículos de limpieza. Con más de 300 perritos a su cuidado, cada ayuda cuenta.

Esta Navidad, entre luces, trajes rojos y colitas felices, Cereza y Cerecito celebrarán algo más grande que una fecha:
La oportunidad de empezar de nuevo.

Detienen al exgobernador César Duarte por presunto lavado de dinero
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

