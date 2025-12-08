lunes, diciembre 8, 2025
Sheinbaum sonríe, mientras Trump baila YMCA en el sorteo del Mundial 2026  

Roberto Barajas
Roberto Barajas
Durante el sorteo del Mundial 2026, celebrado este viernes en el Kennedy Center de Washington D. C., las cámaras captaron un momento inesperado: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se levantó de su asiento para bailar al ritmo de “Y.M.C.A.”, interpretado en vivo por Village People.

El mandatario, conocido por ese peculiar baile que ha repetido en numerosos mítines, volvió a ejecutar su característico movimiento: flexionar las rodillas, balancear las caderas y marcar el ritmo con los puños hacia arriba y abajo. A su lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observó la escena con una sonrisa mientras permanecía sentada. También estuvo presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La participación de Village People fue el cierre musical del evento, que se transmitió en vivo por varias plataformas y sirvió como antesala al espectáculo global que traerá la Copa del Mundo de 2026, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Un momento curioso, captado en pleno acto oficial, que terminó robándose parte de la atención del sorteo.

Por cierto que Chumel Torres reaccionó a este momento y posteó el video en sus redes comentando:

«Y sí bailó… Trump ya ganó su mundial.»

