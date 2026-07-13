Sin duda, una de las películas que marcó un antes y un después en la historia del cine fue Jurassic Park. ¡Y cómo no! Si para su época los efectos especiales eran una auténtica locura.

Por si no lo sabías, Jurassic Park (1993) revolucionó la industria gracias a la combinación de animatrónicos de tamaño real con imágenes generadas por computadora creadas por Industrial Light & Magic, la empresa fundada por George Lucas.

Fue precisamente esa mezcla la que logró que los dinosaurios se vieran increíblemente reales, y por eso la película se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine. Tan buenos fueron esos efectos que, más de 30 años después, siguen viéndose casi perfectos.

Precisamente uno de los protagonistas fue el paleontólogo Dr. Alan Grant, interpretado por el actor neozelandés Sam Neill, de quien este lunes se informó su fallecimiento a los 78 años de edad en Sídney, Australia.

Neill no solo será recordado por Jurassic Park y sus secuelas. Durante más de cinco décadas construyó una sólida carrera en el cine y la televisión. Además de su famoso papel junto a los dinosaurios, participó en grandes producciones como La caza del Octubre Rojo (1990) y El piano (1993).

En la pantalla chica también muchos lo recordarán como el inspector Chester Campbell en la exitosa serie británica Peaky Blinders.

Fue precisamente a través de las redes sociales donde su familia confirmó la noticia.

«Es con inmensa tristeza que la whānau de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio de 2026 en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero con la bendición de que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia quisiera expresar su más profundo agradecimiento al personal del St. Vincent’s Private Hospital por su increíble cuidado.»

Por cierto, la palabra whānau pertenece al idioma maorí (te reo Māori) y significa familia extendida, es decir, no solo padres e hijos, sino también abuelos, tíos, primos y todos los seres queridos que forman parte del núcleo familiar.

¿Y por qué la utilizaron?

Porque, aunque Sam Neill nació en Irlanda del Norte, creció en Nueva Zelanda y siempre mantuvo un fuerte vínculo con la cultura maorí.

¿Y de qué murió?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento. De hecho, el mismo comunicado concluye diciendo:

«Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, pedimos que respeten su privacidad mientras enfrentan esta pérdida inconmensurable.»