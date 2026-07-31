U-tópicas y la UNAM presentan el nuevo libro de la Colección Cuerpxs

Como parte de la colección Cuerpxs, la librería U-tópicas y la Universidad Nacional Autónoma de México presentan el libro «ABOLICIÓN, FEMINISMO, ¡AHORA!», que traza un mapa esperanzador para las luchas emancipatorias contemporáneas y lanza un llamado urgente a la acción. Las autoras, reconocidas activistas y académicas, recuperan genealogías de movimientos feministas, queer y anticapitalistas, liderados por mujeres y personas trans de color, para construir una potente apología del feminismo abolicionista del complejo industrial carcelario. Nos sumergen en un proyecto político que apuesta por la justicia transformativa en lugar del castigo, por el cuidado comunitario en lugar de la vigilancia policial, y por la transformación de las condiciones sociales que sostienen la precariedad laboral, el limitado acceso a la salud y la inseguridad, mediante la redistribución de recursos del sistema carcelario a los territorios.

La libertad es una batalla constante, y este libro nos lo demuestra acercándonos a un movimiento efervescente que construye utopías cotidianas. Las autoras presentan análisis teóricos rigurosos junto con obras de arte, ilustraciones y carteles surgidos de los propios movimientos, y con nítidas descripciones de protestas frente a prisiones, campañas para el pago de fianzas, congresos internacionales y círculos locales de formación política. Ante la creciente militarización de la seguridad pública, el rampante repudio a la migración, la infiltración del punitivismo en nuestros movimientos y el resurgimiento del autoritarismo, este libro se vuelve más urgente que nunca.

Este libro fue escrito por cuatro investigadoras militantes con una experiencia colectiva única en los movimientos sociales y un papel crucial en el desarrollo del feminismo abolicionista como Angela Y. Davis, profesora distinguida emérita de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas en la Universidad de California, Santa Cruz. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el primer volumen de sus escritos reunidos sobre abolición; un segundo volumen aparecerá en 2026. Desde hace más de medio siglo, participa en luchas radicales internacionales vinculadas a múltiples causas. También es autora Gina Dent, profesora de Humanidades y directora académica del Instituto de Artes y Ciencias de la Universidad de California, Santa Cruz, donde codirige el proyecto Visualizing Abolition. Su publicación más reciente es Seeing through Stone, catálogo de la exposición homónima presentada en 2024-2025.

Erica R. Meiners es profesora de Educación y de Estudios sobre las Mujeres y el Género en la Universidad de Northeastern Illinois. Es

autora de varios libros, entre ellos Right to Be Hostile: Schools, Prisons and the Making of Public Enemies, mientras que Beth E. Richie es profesora distinguida de Estudios Negros, Estudios de Género y Criminología, Derecho y Justicia en la Universidad de Illinois en Chicago. Es autora de Arrested Justice: Black Women, Male Violence and America’s Prison Nation y Compelled to Crime: The Gender Entrapment of Black Battered Women, además de miembra fundadora de INCITE: Women of Color Against Violence.