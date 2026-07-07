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Chofer de autobús desvía su ruta ¡salva la vida de una pasajera!

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Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
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Siempre hablamos de los taxistas patanes, pero hoy también toca hablar de lo bueno, y por eso le damos el turno a un chofer de autobús de pasajeros del meritito Culiacán, Sinaloa.

En un video compartido en redes sociales, se puede observar cómo una mujer comienza a sentirse mal en el asiento detrás del chofer, y este, ni tardo ni perezoso, al ver la situación, ¡se lanzó de volada rumbo al hospital más cercano!

Según la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa, la mujer sufría un infarto, y ese fue el motivo por el cual el chofer decidió cambiar la ruta ¡con todo y pasajeros a bordo!

En el video también se observa cómo algunos pasajeros intentaron ayudar a la mujer durante el trayecto, pero no lograron estabilizarla.

Una vez que llegaron al hospital, personal médico salió con una camilla y la mujer fue trasladada al área de urgencias para recibir atención.

¡Aplausos para el chofer identificado como Jesús Alfonso Manjarrez Luna!, quien estaba a cargo de la unidad número 19 de la ruta Nueva Culiacán y que hoy es considerado un héroe sin capa.

Eso sí, un mexicano rifado que, en lugar de seguir de largo, decidió hacer lo correcto cuando alguien necesitaba ayuda.

Así que ¡menos choferes y taxistas patanes, y más héroes como Don Alfonso!

https://www.facebook.com/reel/958658487156497
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Roberto Barajas
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"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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