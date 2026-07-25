La Embajada del Reino Unido en México realizó una recepción en honor del chef británico Graham Mairs, reconocido en diversas ocasiones con la Estrella Michelin.

Durante el evento, el chef realizó una de sus famosas piezas de arte comestible, la edición Ilusorio de su colección Ostra. Elaborada con almendras, chocolates y otros ingredientes, la pieza emula a la perfección una ostra marina con una perla en el centro. Una copia de la pieza fue entregada a cada persona invitada.

Al evento asistieron personalidades como la analista Estefanía Veloz y el youtuber Héctor de la Hoya (Benshorts). Otras personalidades que se dieron cita en la Residencia Británica fueron Nicolás Alvarado y los influencers Fer Bustos, Vanessa Priego, Adan Michel y Marthy Bum.

Ostra de chocolate creada por Graham Mairs | Foto: Mauricio Elí

Mairs visita México para participar en Mexipan, la feria más grande del pan en México que regresa a la capital del 29 de julio al primero de agosto. Para esta ocasión, tendrá al Centro Banamex como sede, donde el público podrá conocer a más de 250 expositores: los proveedores y compradores más importantes de las industrias de la panadería, repostería, chocolatería, helado y pizza.

El británico ha participado además de las Chef Talks Mexipan: oro en el cual personalidades del mundo de la gastronomía imparten las conferencias y clases magistrales más sobresalientes de la Industria del Pan, Repostería, Chocolatería, Helados, Pizza y Café; con la finalidad de difundir los temas de tendencia, innovación y las historias de vida más inspiradoras.