El piloto mexicano Ernesto Rivera, de 17 años, se impuso este domingo en la carrera principal de la Fórmula 3 durante el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps. Se trata de su segundo triunfo en lo que va de la temporada 2026 y el primero que consigue en una prueba de este tipo dentro de la categoría, un escalón por debajo de la Fórmula 2 y dos de la Fórmula 1.

El corredor, integrante del programa de jóvenes talentos de Red Bull y miembro del equipo Campos Racing, había clasificado en la cuarta posición de la parrilla. Lejos de precipitarse, optó por administrar el ritmo en los primeros giros mientras el liderato cambiaba de manos entre otros pilotos. Con el paso de las vueltas fue recortando terreno hasta colocarse en la punta y, ya en el tramo final, superó al británico Freddie Slater —quien partía desde la pole— para hacerse con la victoria.

Rivera cruzó la meta con un margen de casi dos segundos sobre el japonés Hiyu Yamakoshi, segundo clasificado, mientras que el propio Slater cerró el podio en el tercer puesto. El resultado cobra un valor adicional si se considera que el mexicano se ausentó de las dos primeras fechas del calendario debido a una lesión en la espalda, lo que no le impidió recuperar terreno y situarse entre los pilotos más destacados del campeonato.

La actuación también tuvo repercusión en las clasificaciones generales. Campos Racing amplió su ventaja al frente del certamen de equipos, mientras que en la pugna individual Slater logró acercarse a apenas un punto del líder, Ugo Ugochukwu. Para Rivera, el triunfo en Spa-Francorchamps se suma a la victoria que ya había obtenido en una carrera sprint disputada en Austria, y lo consolida como una de las figuras emergentes del automovilismo mexicano de cara a los siguientes compromisos del calendario.